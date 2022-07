Diana Kennedy, écrivaine gastronomique consacrée au Mexique, décède à 99 ans

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Diana Kennedy, une écrivaine gastronomique britannique à la langue acide consacrée à la cuisine mexicaine, est décédée dimanche. Elle avait 99 ans. Kennedy a passé une grande partie de sa vie à apprendre et à préserver la cuisine traditionnelle et les ingrédients de sa maison d’adoption, une mission qui, même dans ses 80 ans, l’a amenée à parcourir des centaines de kilomètres à travers son pays d’adoption dans un camion cliquetant alors qu’elle cherchait des villages reculés à la recherche de recettes insaisissables.

Ses près d’une douzaine de livres de cuisine, dont “Oaxaca al Gusto”, qui a remporté le prix James Beard 2011 du livre de cuisine de l’année, reflètent une vie de contributions culinaires révolutionnaires et ses efforts pour recueillir les traditions culinaires en voie de disparition, une mission qui a commencé bien avant le reste de le monde culinaire accordait à la cuisine mexicaine le respect qui lui était dû.

Son amie de longue date Concepción Guadalupe Garza Rodríguez a déclaré que Kennedy était décédée paisiblement peu avant l’aube dimanche chez elle à Zitacuaro, à environ 100 miles à l’ouest de Mexico.

“Le Mexique lui est très reconnaissant”, a déclaré Garza Rodríguez. Kennedy avait déjeuné dans un hôtel local le 3 mars pour son anniversaire, mais au cours des cinq dernières semaines, elle était principalement restée dans sa chambre. Garza Rodríguez a rendu visite à Kennedy la semaine dernière et a dit qu’elle avait pleuré quand ils se sont séparés.

Le ministère mexicain de la Culture a déclaré dimanche sur Twitter que “la vie de Kennedy était consacrée à découvrir, compiler et préserver la richesse de la cuisine mexicaine”.

“Diana a compris, comme peu le savent, que la conservation de la nature est essentielle pour continuer à obtenir les ingrédients qui permettent de continuer à créer les plats délicieux qui caractérisent notre cuisine”, a déclaré le ministère.

Son premier livre de cuisine, “Les cuisines du Mexique”, a été écrit pendant de longues heures avec des cuisiniers à domicile à travers le Mexique. Il a établi Kennedy comme la principale autorité en matière de cuisine mexicaine traditionnelle et reste l’ouvrage fondateur sur le sujet même quatre décennies plus tard. Elle l’a décrite comme une gastronomie qui l’a humiliée et elle a crédité ceux – généralement des femmes – qui ont partagé leurs recettes avec elle.

“La cuisine vous apprend que vous n’êtes pas toujours en contrôle”, avait-elle dit. « La cuisine est la plus grande récompense de la vie. Les ingrédients peuvent vous tromper.

Elle a reçu l’équivalent de la chevalerie au Mexique avec le prix de l’Ordre du Congrès de l’aigle aztèque pour avoir documenté et préservé les cuisines mexicaines régionales. Le Royaume-Uni l’a également honorée en lui décernant un prix de membre de l’Empire britannique pour avoir renforcé les relations culturelles avec le Mexique.

Kennedy est né avec une curiosité instinctive et un amour de la nourriture. Elle a grandi au Royaume-Uni en mangeant ce qu’elle appelait « de la bonne nourriture, de la nourriture entière », sinon beaucoup de nourriture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été affectée au Women Timber Corps, où la nourriture était simple et parfois rare – pain maison, crème fraîche, scones et baies les bons jours, soupe aux orties ou haricots verts au beurre lorsque les rations étaient maigres.

Des millions de personnes à travers l’Europe occidentale partageaient cette nourriture simple, mais pour Kennedy, ces repas ont éveillé une appréciation de la saveur et de la texture qui durerait toute une vie.

Elle a parlé de sa première mangue – “Je l’ai mangée dans le port de Kingston en Jamaïque, debout dans une mer claire et bleue, tout ce jus sucré et sucré” – la façon dont certains parlent de leur premier béguin.

En effet, cette première mangue et son mari, Paul Kennedy, correspondant du New York Times, sont arrivés dans sa vie à peu près au même moment. Il était en mission en Haïti, elle voyageait là-bas. Ils tombèrent amoureux et en 1957 elle le rejoignit au Mexique, où il fut affecté.

Ici, une série de femmes de chambre mexicaines, ainsi que des tantes, des mères et des grands-mères de ses nouveaux amis, ont donné à Diana Kennedy ses premiers cours de cuisine mexicaine – moudre du maïs pour les tamales, cuisiner du lapin dans de l’adobo. Ce fut un autre réveil culinaire. Pendant que son mari écrivait sur les insurrections et les révolutions, Kennedy parcourait une terre qui était, pour elle, « nouvelle, passionnante et exotique », dégustant des fruits, des légumes et des herbes uniques de diverses régions.

Le couple a déménagé à New York en 1966 lorsque Paul Kennedy mourait d’un cancer.

Deux ans plus tard, à la demande du rédacteur en chef du New York Times Craig Claiborne, elle a enseigné son premier cours de cuisine mexicaine, à la recherche d’ingrédients dans le nord-est pour reproduire les saveurs éclatantes du Mexique. Bientôt, elle passa plus de temps au Mexique, y établissant une retraite qui lui sert toujours de maison dans le pays.

Dans les cours, les livres de cuisine et les conférences, son principe fondamental est simple : “Il n’y a jamais, jamais, d’excuse pour la mauvaise nourriture.”

Elle était connue pour ses commentaires acerbes, même si son travail de pionnier a contribué à faire du Mexique une Mecque culinaire pour les gourmets et les meilleurs chefs du monde, et a transformé une cuisine longtemps rejetée comme des tortillas étouffées dans des sauces épaisses, des fromages et de la crème sure.

Elle a dit un jour à Jose Andres, chef lauréat du prix James Beard et propriétaire d’un restaurant mexicain acclamé, que ses tamales étaient “horribles”.

Elle craignait que des chefs célèbres, qui ont afflué au Mexique ces dernières années pour étudier et expérimenter la pureté de la flore, de la faune et des saveurs, ne mélangent les mauvais ingrédients.

“Beaucoup d’entre eux l’utilisent comme une nouveauté et ne connaissent pas les choses qui vont ensemble”, a-t-elle déclaré. “Si vous allez jouer avec des ingrédients, des ingrédients exotiques, vous devez savoir comment les traiter.”

Kennedy était farouchement privée et surveillait qui elle laissait entrer dans sa retraite mexicaine durable près de la ville de Zitacuaro dans l’État occidental en conflit de Michoacan. Personne n’était le bienvenu à l’improviste. Les téléphones portables étaient éteints et les ordinateurs étaient conservés dans un studio d’écriture. Ses compagnons étaient son aide rémunérée, un personnel qui la traitait comme une amie chère et plusieurs chiens bien-aimés, bien qu’un peu féroces.

Poussant dans le vaste et enchanteur jardin de Kennedy, des vestiges – et des résurrections – de la culture ancienne ont escaladé les murs de pierre. Elle a travaillé dur pour empêcher la perte d’ingrédients locaux, créant une ferme ambulante d’herbes indigènes et d’autres produits. La culture s’est poursuivie dans un atrium rempli de vigne au centre de sa maison, un paradis culinaire torride de vanille, d’origan, de menthe, de bananes et d’innombrables herbes locales.

“Activiste rebelle, défenseur absolu de l’environnement, Diana Kennedy a été et continue d’être le meilleur exemple de protection de l’environnement et de sa biodiversité”, a écrit dimanche sa rédactrice en chef Ana Luisa Anza. Elle a écrit qu’il y a des années, Kennedy s’était fixé d’atteindre l’âge de 100 ans comme objectif pour conclure le travail de sa vie.

En 2019, le documentaire «Diana Kennedy: Nothing Fancy» montrait une Kennedy toujours fougueuse savourant la production de son jardin et conduisant les routes cahoteuses de Zitacuaro.

Dans ses dernières années, Kennedy avait dit qu’elle voulait ralentir, mais qu’elle ne pouvait pas.