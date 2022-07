Diana Kennedy, auteure de livres de cuisine qui a promu la cuisine mexicaine, décède à 99 ans

Diana Kennedy, une auteure de livres de cuisine d’origine britannique et expatriée qui est devenue l’un des plus grands experts mondiaux de la cuisine mexicaine authentique, influençant des générations de chefs et déplorant l’expérience américaine de restauration rapide de tacos wan et d’enchiladas outre-mer, est décédée le 24 juillet à son domicile de Zitacuaro, Mexique. Elle avait 99 ans. Son amie Concepción Guadalupe Garza Rodríguez a confirmé sa mort à l’Associated Press mais n’a pas cité de cause précise.

Mme Kennedy s’est installée pour la première fois au Mexique à la fin des années 1950 après avoir épousé un correspondant étranger basé là-bas pour le New York Times. Elle a minutieusement recherché les recettes traditionnelles des cuisiniers mexicains et documenté les plantes comestibles indigènes à la manière d’un érudit en quête.

Au fil des décennies, elle est devenue connue sous le nom de «Julia Child of Mexican Cuisine» ou de «grande prêtresse de la cuisine» du pays – des sobriquets qu’elle rejetait généralement d’un geste de la main, comme autant d’insectes de juin dans sa cuisine mexicaine en plein air.

Elle s’est décrite comme un «fléau licencié» de la gastronomie, promouvant une cuisine de l’humble au raffiné, des boulettes de viande à la sauce chipotle à la crème de soupe aux fleurs de courge. Elle a également poursuivi sans vergogne des recettes plus aventureuses pour les tamales d’iguane et la cervelle de bœuf aux jalapeños.

Intrépide, salée et franche, Mme Kennedy n’avait aucune patience pour l’inefficacité, l’inexactitude ou le gaspillage, et elle ponctuait souvent ses déclarations d’un juron de choix. Une explication trop simplifiée de la fabrication des tortillas de maïs pourrait l’amener à affronter un auteur de livre de cuisine face à face ou à écrire des lettres de réprimande au Washington Post, au Times et au magazine Saveur.

Pourtant, sa réputation imposante a conduit de futurs chefs superstars, dont José Andrés et Rick Bayless, à faire des pèlerinages chez Mme Kennedy pour s’imprégner de ses connaissances.

“Je ne peux pas vous dire à quel point ma chère amie Diana Kennedy a été précieuse pour moi et ma cuisine”, a déclaré Andrés. « Elle est la conteuse ultime de la cuisine mexicaine et a été si influente dans l’enseignement de la cuisine mexicaine au reste du monde. Chaque fois que j’ai cuisiné avec elle, j’ai appris à écouter les murmures des ingrédients mexicains.

Andrés a offert aux Washingtoniens des visites avec Mme Kennedy toutes les quelques années à partir de 2008, période pendant laquelle elle consultait dans l’un de ses restaurants. Mme Kennedy a dit qu’elle pouvait dire à quel point une cuisine professionnelle fonctionnait en voyant ce qu’il y avait dans son seau à ordures.

Mme Kennedy a passé les quatre dernières décennies de sa vie à travailler depuis sa maison en adobe et son ranch dans l’État mexicain de Michoacán. “Je voulais une maison faite de matériaux fabriqués localement qui s’adresserait aux ressources de la région et serait en phase avec les restrictions avec lesquelles mes voisins devaient vivre et avaient survécu pendant de nombreuses années”, écrit-elle dans son livre de cuisine “My Mexique » (1998).

En 2014, elle a commencé à convertir sa ferme en Diana Kennedy Center, un centre éducatif à but non lucratif qui abrite sa vaste collection de livres de cuisine mexicains anciens et poursuivra ses cours de cuisine.

De son premier ouvrage, “The Cuisines of Mexico” (1972), à des volumes ultérieurs tels que “Nothing Fancy: Recipes and Recollections of Soul-Satisfying Food” (1984), Mme Kennedy était synonyme d’étude méticuleuse et de patience. Une seule recette peut remplir plusieurs pages.

“Jamais auparavant dans l’histoire, plus de gens n’avaient eu plus de cuisines, plus d’équipements, plus d’ingrédients pour cuisiner et plus de temps pour cuisiner que l’Américain moyen aujourd’hui”, a-t-elle écrit dans “Nothing Fancy”, “alors pourquoi ne pas vous détendre et essayer quelques recettes qui s’étendent sur quatre jours.

Fascination précoce pour la nourriture

Diana Southwood est née à Loughton, une ville au nord-est de Londres, le 3 mars 1923. Sa mère enseignait à la maternelle et son père était vendeur. Diana et sa sœur adoraient visiter un épicier à proximité et parcourir des caisses remplies d’aliments provenant d’endroits lointains.

Sa marraine a payé pour que la jeune Diana fréquente une école de filles à Hampstead, où elle a commencé à apprendre les arts culinaires. Elle est allée au Pays de Galles pendant la Seconde Guerre mondiale pour travailler dans le corps forestier et est venue savourer les produits frais et locaux et les fromages cuits au feu de bois sur le tas.

Elle a travaillé après la guerre comme gestionnaire de logements dans des villages miniers en Écosse et a demandé aux cuisiniers de partager avec elle leurs recettes et leurs techniques. C’est une pratique qu’elle a poursuivie en voyageant et en faisant des petits boulots chaque fois qu’elle le pouvait : en Espagne, en France et en Autriche et, éventuellement, lorsqu’elle a émigré au Canada.

De là, elle a commencé son histoire d’amour culinaire tropicale, avec des voyages à Porto Rico et en Jamaïque. Elle était en Haïti lorsque des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté en 1956. Paul P. Kennedy, un correspondant du Times, était là pour le couvrir et logeait dans le même hôtel à Port-au-Prince.

L’attraction était rapide et féroce. Elle rejoignit bientôt Kennedy à Mexico, où il était en poste, « avec 500 $ et demi de promesse de mariage ».

Le couple s’est marié en 1957 et a passé neuf ans au Mexique. Elle cuisinait, apprenait les techniques de ses femmes de ménage et étudiait l’espagnol. Paul Kennedy recueillait des recettes pour sa femme lorsqu’elle ne pouvait pas l’accompagner lors de voyages à travers l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Dans “Nothing Fancy”, elle se souvient d’une histoire qui montre à quel point leurs palais étaient devenus affinés en 1966, lorsque le couple était en route pour New York à cause du cancer avancé de Paul Kennedy :

« Nous étions dans une salle à manger de motel quelque part au Texas. Paul posa son couteau et sa fourchette peu de temps après avoir commencé son repas. « Je ne sais pas si je dois te remercier ou non, beugla-t-il. “La majeure partie de ma vie, j’ai pu manger n’importe quoi n’importe où, mais maintenant, regardez ce que vous m’avez fait. Ces maudites ordures…’ Sur ce, il repoussa son assiette avec dégoût.

C’est également au Mexique que Mme Kennedy a rencontré Craig Claiborne, rédacteur en chef du Times et critique gastronomique. La maison des Kennedy « était un lieu de rassemblement international », écrit-il dans l’avant-propos révisé de 1986 de « The Cuisines of Mexico », dans lequel il se souvient de sa très bonne cuisine, de son enthousiasme pour les ingrédients indigènes du pays et de son offre d’acheter Claiborne un Livre de cuisine mexicaine lors de leur première rencontre.

Paul Kennedy est mort à New York en 1967 ; deux ans plus tard, à la demande pressante de Claiborne, Mme Kennedy a commencé à donner des cours de cuisine mexicaine, qui étaient rares à l’époque. Elle a utilisé ses revenus pour financer plusieurs voyages de retour au Mexique au cours des neuf années suivantes, rassemblant des recherches et des recettes.

Frances McCullough, rédactrice en chef chez Harper & Row, a suivi l’un de ces cours. Elle et Claiborne ont poussé l’idée que Mme Kennedy fasse un livre de cuisine mexicaine. McCullough a attiré la richesse des détails et la passion de Mme Kennedy dans le manuscrit de “The Cuisines of Mexico”, demandant pourquoi l’auteur préférait les pieds, la langue, le nez et les oreilles aux poitrines de poulet et au filet de bœuf.

Mme Kennedy est retournée vivre au Mexique à la fin des années 1970. En 1980, elle a acheté la propriété Michoacán, qu’elle a finalement baptisée Quinta Diana. Elle y recevait Charles, prince de Galles, en 2002, lui servant des apéritifs à la tequila, des tortillas fraîches, une soupe à la crème de fleur de courge, une longe de porc cuite dans des feuilles de bananier et un sorbet à la mangue. Elle a également gardé une maison à Austin, au Texas.

Au fil des ans, elle a toujours refusé d’écrire son autobiographie ou de travailler avec un biographe, mais elle a permis à une équipe de documentaires de la filmer en 2014. En 2019, le documentaire «Diana Kennedy: Nothing Fancy» présentait des entretiens avec les chefs Alice Waters, Bayless , Andrés et plus encore.

L’une des plus grandes autorités mondiales en matière de cuisine mexicaine est britannique. Un nouveau film compte avec son héritage.

La liste des survivants n’était pas disponible dans l’immédiat.

Mme Kennedy a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations en 2003 de l’Association internationale des professionnels culinaires et un prix du livre de cuisine de l’année de la Fondation James Beard pour son volume de 2010 “Oaxaca al Gusto: An Infinite Gastronomy”. En 2014, elle a été intronisée au Temple de la renommée des livres de cuisine de la James Beard Foundation, qui a souligné l’héritage révolutionnaire de “The Cuisines of Mexico”.

Ses autres distinctions comprenaient l’Ordre de l’Empire britannique en 2002 et l’Ordre de l’Aigle aztèque en 1981 du gouvernement du Mexique, sa plus haute distinction pour un Mexicain non natif.

L’État mexicain d’Oaxaca fascine Mme Kennedy depuis qu’elle y a effectué son premier voyage en 1965. “Oaxaca al Gusto”, son dernier livre, a nécessité 14 ans de recherche, nécessitant de nombreux voyages en sac à dos pour chercher des herbes et rechercher des variétés de piments. qui poussent à l’état sauvage nulle part ailleurs.