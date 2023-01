Diana Jenkins quitte les “vraies femmes au foyer de Beverly Hills”: déclaration – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Tommy Garcia/Bravo

Le « nouveau méchant » autoproclamé de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills dit officiellement au revoir à la série télévisée à succès après une seule saison. Diana Jenkins50 ans, dit pour la première fois PERSONNES la nouvelle de sa sortie et est allée sur Instagram le 9 janvier peu de temps après pour partager la même déclaration. “Salut tout le monde… Comme beaucoup d’entre vous le savent, Asher [Monroe] et j’attends notre deuxième enfant plus tard cette année. Vous savez également qu’en raison de nombreux facteurs, cette grossesse est considérée comme à haut risque et je suis alitée sur les conseils du médecin », a-t-elle commencé. « À cette fin, je ne suis pas en mesure de me consacrer pleinement au tournage de la prochaine saison de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.”

Suite Nouvelles des célébrités

À la fin de sa légende, la belle blonde a remercié la chaîne de télévision d’avoir « compris » son raisonnement pour quitter la série. “Je tiens à remercier Bravo et Evolution de m’avoir permis de me concentrer sur ma grossesse, ainsi que pour leur soutien et leur compréhension. Je promets de continuer à partager mon parcours de fertilité avec vous », a conclu Diana. La dernière fois que la femme de 50 ans a honoré le spectacle de sa présence, c’était pour la réunion de la saison 12, cependant, Diana était là pratiquement en raison d’un test positif pour COVID-19.

Peu de temps après, la section des commentaires de la native de Bosnie-Herzégovine a été inondée de messages de soutien à sa décision, ainsi que de bons vœux pour sa grossesse. « Félicitations bébé ! J’ai vraiment adoré te regarder, ” Shahs du coucher du soleil alun Golnesa “GG” Gharachedaghi écrit. Et bien que la co-star de Diana Erika Jayne, 51 ans, n’a pas laissé de commentaire, elle a “liké” le post lundi. Beaucoup des 154 000 followers et fans de la beauté ont également partagé leurs réactions à la nouvelle. “J’ai adoré vous avoir sur #RHOBH mais ravi pour vous dans votre nouveau voyage. que Dieu bénisse votre belle famille », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté:« Félicitations. Tu vas me manquer dans la série mais tu es bébé c’est ce qui est le plus important.

La nouvelle de la sortie de la fière maman survient un mois seulement après que la nouvelle de sa grossesse a été révélée, via Page 6. Une source proche de la star a déclaré au point de vente le 9 décembre que Diana était “enceinte de quelques semaines”. Plus tard, le 14 décembre, le RHOBH alun s’est rendue sur Instagram pour révéler qu’elle était au lit. “Je prends mon alitement tellement au sérieux que je ne peux même pas rire de moi-même. Pour tous les haineux, il n’est pas évident que je sois pleinement consciente de mon ridicule », a-t-elle légendé le clip d’elle-même en train de manger au lit. Diana est déjà maman de trois enfants : Innis Jenkins, Eliyanah Monroe2 et Eneya Jenkins. Elle a accueilli son premier enfant avec Asher en 2020.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le départ de Diana de la série survient quatre jours seulement après un membre de longue date de la distribution Lisa Rina, 59 ans, a annoncé sa sortie de l’émission Bravo le 5 janvier. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis ravie de ce qui va arriver! », A lu le communiqué officiel de Lisa. Et selon la déclaration initialement partagée avec PERSONNES, la femme de 59 ans et Bravo “ont mutuellement décidé” qu’elle ne reviendrait pas à RHOBH suite à la fin de son contrat, qui a notamment expiré en fin de saison dernière.

Plus tard, le 6 janvier, Lisa s’est rendue sur Instagram pour partager un message d’adieu pour ses fans. “Nous avons eu une bonne course. Je vous aime! A bientôt!”, Elle a légendé un instantané d’elle-même de l’émission. Erika a profité des commentaires de ce post pour envoyer à sa meilleure amie tout l’amour et le soutien au milieu de sa sortie. “GOAT Love you Lisa”, a écrit la chanteuse. Même Les vraies femmes au foyer de New York alun Dorinda Medley, 58 ans, est intervenu et a écrit: “Dites que ce n’est pas le cas !!!!!” Saison 13 de RHOBH est prévu pour la première plus tard cette année et sera un peu différent avec Rinna et Diana pas là pour “le posséder!”

Lien connexe Lié: Jenna Lyons : 5 choses à savoir sur l’un des nouveaux membres de la distribution de “RHONY”

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.