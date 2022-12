Diana Jenkins enceinte : elle attend un quatrième enfant avec son fiancé : rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZUMAPRESS.com/MEGA

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile Diana Jenkins est « enceinte de quelques semaines » de son quatrième enfant, Page 6 rapports. La grossesse est la deuxième de Diana avec son fiancé Asher Monroe. Ils ont accueilli une fille, Eliyanahdans le monde en novembre 2020.

“Elle se sent bien, mais à cause de ses antécédents médicaux, elle est alitée”, a déclaré une personne proche de Diana, 49 ans, au point de vente. Diana a subi une fausse couche tragique en 2021, qu’elle a détaillée lors de la 12e saison de RHOB – qui était sa première saison dans la série – dans une conversation brute avec un camarade de casting Kyle Richards. Elle a révélé qu’elle avait découvert qu’elle était enceinte environ cinq mois après avoir donné naissance à Eliyanah, mais a appris que le bébé était décédé lors d’une consultation de routine avec son médecin. Kyle a alors dû faire l’inimaginable : accoucher de son bébé mort-né.

En raison de ses complications passées, la Page 6 l’initié a déclaré qu’Erika avait dû sauter les People’s Choice Awards 2022, où RHOBH a été nominé pour la meilleure émission de téléréalité. “Elle et Asher sont très excités à propos du nouveau bébé, mais ils sont très prudents, évidemment – parce qu’elle n’est enceinte que de quelques semaines et à cause de ce qu’elle a traversé dans son parcours de fertilité”, a expliqué la source. Plus tard, ils ont ajouté: “Diana et Asher sont vraiment, vraiment extatiques, mais allez-y doucement et écoutez tout ce que dit leur médecin.”

Et bien qu’elle soit “déçue” qu’elle ait dû manquer la cérémonie de remise des prix, l’initié s’est assuré de noter que la future mère “aime chaque minute de la maternité”.

Cela ressort clairement de sa page Instagram, qui regorge d’adorables moments en famille et de doux hommages à ses enfants. Par exemple, le 24 novembre, elle a souhaité à son tout-petit un joyeux deuxième anniversaire avec une vidéo amusante d’elle-même virevoltant dans le salon avec son tout-petit sur la hanche. “Joyeux anniversaire à ta belle fille ! Je vous aime!!” elle a légendé le message, vu ci-dessous. Elle a également mis du texte sur la vidéo et a appelé sa fille son “cadeau d’action de grâce qui continue de donner”.

Environ une semaine plus tôt, elle a posté une photo d’elle-même en train de prendre le coucher de soleil sur la plage avec Eliyanah. “Ahhh tu te moques de moi”, a-t-elle légendé le message. “y a-t-il quelque chose de plus beau que ça” ?

La star d’origine bosniaque était auparavant mariée à un financier anglais Roger “Big Dog” Jenkins entre 1999 et 2011. Ils ont accueilli ensemble deux enfants, Innis Jenkins et Eneya Jenkins.

