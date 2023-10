Diana Health obtient 34 millions de dollars pour développer ses offres axées sur la maternité

Entreprise de santé numérique axée sur la maternité Diane Santé a obtenu 34 millions de dollars en financement de série B dirigé par Norwest Ventures Partners, portant sa levée totale à 46 millions de dollars.

Les investisseurs existants LRVHealth et .406 Ventures ont participé au cycle, tout comme AlleyCorp.

CE QU’ILS FONT

La société basée à New York s’associe à des hôpitaux et à des systèmes de santé, offrant des services technologiques d’OB-GYN et de santé des femmes, notamment des soins de santé mentale, de préconception et de planification familiale, des visites annuelles de femmes en bonne santé, un coaching de bien-être et des cours virtuels et en personne. événements.

Diana Health déploie également des équipes de soins, comprenant des prestataires de santé mentale et de bien-être, des obstétriciens-gynécologues et des infirmières sages-femmes certifiées.

La société utilisera l’investissement de série B pour étendre sa portée à l’échelle nationale et développer sa plateforme et ses offres.

« L’équipe de Diana Health a fait d’énormes progrès à ce jour. Nous sommes impatients de proposer leur solution à davantage de communautés à mesure que Diana Health se développe à l’échelle nationale et offre un meilleur accès de haute qualité aux soins maternels et gynécologiques », Irem Rami, directeur chez Norwest Venture Partners. et membre du conseil d’administration de Diana Health, a déclaré dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Diana Health a été lancée l’année dernière avec 11 millions de dollars en financement de série A. À l’époque, la société avait annoncé une collaboration avec le centre médical TriStar StoneCrest du Tennessee, qui fait partie du système de santé HCA Healthcare.

Aux États-Unis, le taux de mortalité maternelle en 2021 est passé à 32,9 décès pour 100 000 naissances vivantes, contre 23,8 en 2020 et 20,1 en 2019. Les chercheurs affirment que les technologies peuvent améliorer les résultats maternels lorsqu’ils sont intégrés aux soins de grossesse, en particulier lorsqu’ils s’attaquent aux déterminants sociaux de la santé, garantissent la qualité des soins et améliorent la communication entre les patientes et les prestataires.

Plusieurs entreprises cherchent à proposer des offres technologiques pour améliorer les soins maternels, notamment une plateforme de télésanté maternelle Ouma Health, qui propose des soins maternels et fœtaux à domicile aux femmes bénéficiant de Medicaid ; la clinique de maternité technologique Millie ; et PeriGen, société d’IA en santé périnatale et prénatale.