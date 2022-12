Diana Ayoub, femme d’Ottawa qui a inspiré le succès d’Anka en 1957, est décédée à 83 ans

Un jeune Paul Anka et Diana Ayoub au piano peu de temps après la sortie du premier grand succès d’Anka, Diana en 1957. Quatre décennies plus tard, Ayoub a déclaré à CBC qu’elle avait entendu parler de la chanson pour la première fois par un ami. (photo d’archive du Toronto Star)

Diana Ayoub, la femme d’Ottawa qui a inspiré le hit de Paul Anka en 1957 Diane quand les deux étaient encore adolescents, est décédé. Elle avait 83 ans.

Malgré la phrase d’ouverture de la chanson, “Je suis si jeune et tu es si vieux”, Ayoub avait à peine 18 ans quand Anka, alors âgée de près de 16 ans, l’a enregistrée à New York. Diane serait en tête des charts pendant des semaines, vendant des millions d’exemplaires et faisant d’Anka un nom familier.

“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi énorme”, a déclaré Ayoub à CBC quatre décennies plus tard. “C’était partout dans le monde, vous savez, je ne pouvais aller nulle part. J’étais suivi par des voyeurs, c’était assez sauvage.”

Les deux hommes s’étaient rencontrés dans la communauté libanaise dynamique d’Ottawa, où Anka avait l’habitude de divertir lors d’événements religieux. Dans son autobiographie de 2013, le chanteur a qualifié Ayoub de “son béguin pour les adolescents”, mettant fin au mythe de longue date selon lequel elle avait été sa baby-sitter.

Du point de vue d’Ayoub, cependant, c’était encore une affaire à sens unique.

“Je n’en avais absolument aucune idée”, a-t-elle déclaré à CBC en 1997. “Je l’ai beaucoup encouragé et je pensais que nous n’étions que des amis.”

Un penchant pour la mode

Ayoub est né à Ottawa le 13 mars 1939 de Salim et Mary Ayoub. Ses premières années ont tourné autour de sa communauté, de son église et du restaurant de sa famille.

“En tant que fille de propriétaires de petites entreprises, Diana a grandi de manière autonome, résiliente et travailleuse; des qualités qui la porteraient tout au long de sa vie”, selon sa nécrologie en ligne.

Après avoir obtenu son diplôme de l’École secondaire de commerce d’Ottawa, Ayoub s’est lancée dans une carrière dans l’industrie du voyage et a déménagé à Montréal, où elle a rencontré le Dr Pierre Tremblay et a eu deux fils, Pierre et Marc.

La crise d’octobre 1970 a incité la jeune famille à retourner à Ottawa, où Ayoub a ouvert la boutique Diana, « présentant aux femmes d’Ottawa les modes d’Europe et de New York ».

Lorsqu’un incendie a détruit son entreprise bien-aimée, elle s’est lancée dans une deuxième carrière dans l’immobilier tout en continuant à gérer divers points de vente au détail de mode.

“L’un de ses plus grands talents et joies était d’habiller les femmes avec des vêtements dans lesquels elles ne se seraient jamais imaginées. Elles quittaient toujours sa boutique en se sentant comme un million de dollars”, selon sa nécrologie.

Un héritage compliqué

Les amis et la famille se souviennent d’Ayoub pour sa générosité, son empathie, son autonomie et son éthique de travail inébranlable, des principes qui l’ont guidée dans la maternité autant que dans les affaires.

“Quand une amie a suggéré une fois qu’elle était peut-être trop exigeante envers ses garçons, elle a répondu:” Je n’élève pas de garçons, j’élève des hommes “”, selon la nécrologie d’Ayoub.

Ayoub a déclaré qu’elle et Anka étaient restées en contact au fil des ans et qu’elle l’avait vu jouer Diane plusieurs fois. (Elle a été invitée à la représentation de la chanson par Anka en 1957 au Ed Sullivan Show, mais n’y a pas assisté.)

Dans des interviews, Ayoub a laissé entendre que sa propre relation avec Diane était plus compliqué que beaucoup, y compris Anka, ne le soupçonnaient.

“Paul n’a aucune idée à quel point cette chanson a affecté ma vie”, a-t-elle déclaré au Citoyen d’Ottawa en 1991. “J’ai eu toute la notoriété et aucun des avantages.”

En 1997, Ayoub a déclaré à CBC qu’après la sortie de la chanson, les rencontres étaient pratiquement impossibles car il y avait toujours des journalistes qui se cachaient.

“L’exposition était si répandue que je me suis vraiment cachée à ce moment-là”, a-t-elle déclaré.

Mais Ayoub savait aussi que l’air enjoué d’un adolescent amoureux implorant l’objet de son affection de “rester près de moi s’il vous plaît” avait touché un doux accord avec des millions de personnes, et s’est souvenu que les téléphones s’étaient allumés lorsqu’elle avait fait une apparition spéciale sur la radio d’un ami. Afficher.

“Les gens ont appelé pour raconter des histoires sur la façon dont ils s’étaient rencontrés pendant la chanson et tous les souvenirs qu’ils avaient, alors c’est bien, très bien”, a-t-elle déclaré à CBC.

Diana Ayoub a passé ses derniers jours au May Court Hospice dans le secteur du vieil Ottawa-Sud. Elle est décédée le 1er décembre.