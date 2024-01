Diamond Sports va recevoir un investissement d’Amazon dans le cadre d’un plan de faillite : qu’est-ce que cela signifie pour la MLB, la NBA et la LNH ?

Diamond Sports, le diffuseur en faillite qui détient les droits de 37 équipes sportives de la MLB, de la NBA et de la LNH, a mis en place un plan de 450 millions de dollars avec ses créanciers qui lui permettrait de continuer ses activités au-delà de 2024, en attendant l’approbation du tribunal. Mais l’impact potentiel exact sur les ligues sportives partenaires de Diamond – 11 équipes en MLB, 15 en NBA et 11 en NHL – n’était pas immédiatement clair, et de nombreuses questions se profilent.

Amazon a accepté d’investir 115 millions de dollars dans Diamond, ont déclaré des personnes informées de l’accord et qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement. Grâce au service Prime d’Amazon, Diamond prévoit que les revenus directement destinés aux consommateurs passeront de 49 millions de dollars en 2023 à 658 millions de dollars en 2026, selon les projections partagées par la société mercredi matin.

Si l’accord entre en vigueur, Amazon détiendra une participation de 15 pour cent dans cette nouvelle société, a déclaré Diamond Sports. Amazon aura également la possibilité d’investir 50 millions de dollars supplémentaires dans les neuf mois suivant la signature de l’accord.

Cette année allait potentiellement être la dernière en activité de Diamond avant sa liquidation. Mais Diamond a l’intention de renoncer aux contrats de télévision de certaines équipes tout en conservant les accords de droits numériques directs au consommateur (DTC) dont il dispose actuellement.

Par exemple : bien que Diamond ait les droits de diffusion à la télévision des matchs de 11 équipes de la MLB, elle ne détient les droits numériques que sur cinq de ces équipes.

“Le plan d’affaires envisage que la société conserve et continue d’utiliser sa suite actuelle de droits DTC”, a écrit Diamond dans un résumé du plan qu’il a partagé publiquement mercredi. “Le plan d’affaires suppose que le portefeuille de droits existant soit réduit pour réduire les pertes projetées associées à certains contrats de droits d’équipe.”

Diamond a déclaré mercredi dans son communiqué de presse : « Les clients pourront accéder à tout le contenu DTC local, y compris les matchs en direct de la MLB, de la NBA et de la LNH, ainsi que la programmation d’avant et d’après-match, pour les équipes pour lesquelles Diamond conserve les droits DTC, via Prime. Chaînes vidéo.

Une audience du tribunal qui pourrait apporter davantage de lumière était prévue mercredi à midi HE. Amazon a refusé de commenter. La MLB n’a pas encore fait de commentaire.

“Nous venons de recevoir les documents et nous les examinons”, a déclaré un porte-parole de la NBA. L’Athlétisme. “Nous sommes impatients d’engager un dialogue productif avec Diamond dans les prochains jours.”

Dans l’attente de sa dissolution, Diamond avait déjà conclu des accords contingents avec la NBA et la LNH concernant l’opération 2024, et était sur le point de mettre fin à ses accords avec les équipes de chaque ligue après la saison 2023-24, et était en pleine négociation avec MLB sur un arrangement similaire. Mais le nouvel accord semble bien placé pour remplacer les accords conclus par la NBA et la LNH, et pourrait modifier considérablement les négociations que Diamond a eues avec la MLB. Une personne informée des négociations a déclaré que Diamond était prêt à honorer les conditions financières convenues avec la NBA et la LNH pour 2023-2024, et qu’il était ouvert à négocier des accords à plus long terme. Si ce nouvel accord est approuvé par le juge, ces équipes de la NBA et de la LNH seront toujours sous contrat avec Diamond Sports au-delà de cette saison si leurs contrats initiaux duraient aussi longtemps.

Le résumé que Diamond a partagé publiquement mercredi indiquait que le nouvel accord n’entrerait en vigueur que si «les termes du Term Sheet de la NBA et du Term Sheet de la LNH… ne sont pas entrés en vigueur», et que Diamond «n’aura conclu aucun autre accord». arrangement ou transaction similaire avec l’une des ligues sportives.

La MLB et Diamond discutaient d’un arrangement pour 2024 qui aurait révisé les frais de droits pour au moins certaines équipes – certainement les Cleveland Guardians et les Texas Rangers, que Diamond a menacé d’abandonner pour 2024. L’accord en cours de négociation aurait probablement rendu à toutes les équipes de la MLB droits sur eux après la saison 24.

Les droits numériques de Diamond sur les équipes de baseball pour ’24 étaient également susceptibles de s’étendre et de faire partie de tout accord. Les discussions avaient également porté sur les Twins du Minnesota, une 12e équipe de la MLB. Diamond a porté les Twins en 2023, mais l’accord entre les deux a expiré après la saison.

Mais comme Diamond est désormais prêt à poursuivre au-delà de 2024, la teneur de toute négociation avec la MLB pourrait désormais changer. Un dirigeant de l’équipe MLB qui a parlé à L’Athlétisme mercredi matin, a déclaré que son équipe essayait toujours de comprendre ce que le partenariat Diamond-Amazon signifierait pour les droits TV de son équipe.

Pendant ce temps, la NBA et la LNH avaient déjà conclu le type d’accord sur lequel travaillait la MLB.

L’accord entre Diamond Sports et la NBA aurait restitué tous les droits à la NBA et aux équipes après la saison 2023-24 – au lieu des accords initiaux plus longs.

L’accord NBA a également permis à ces équipes de diffuser un certain nombre de leurs matchs sur des chaînes en direct sur leurs marchés locaux. Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Hawks d’Atlanta l’ont déjà fait et ont programmé chacun 10 matchs diffusés à la télévision sur leurs marchés.

