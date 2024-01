Diamond Sports Group annonce un accord de restructuration comprenant un investissement d’Amazon

9h50: Josh Kosman du New York Post rapporte qu’Amazon donne à Diamond environ 100 millions de dollars pour les droits de diffusion en continu des Tigers, Royals, Marlins, Brewers et Rays. Cet argent et l’argent du règlement Sinclair pourraient être présentés à un juge des faillites de Houston dès aujourd’hui.

8h45: Groupe Diamant Sports annoncé qui dispose d’un accord d’accompagnement à la restructuration qui lui permettra de sortir de la faillite et de continuer à fonctionner, comme le relaye Brendan Coffey de Sportico. Il semble qu’il ait l’approbation de la plupart des créanciers de l’entreprise et comporte également un investissement d’Amazon. Il a également conclu un accord de 495 millions de dollars avec Sinclair Broadcasting Group pour régler un litige en suspens.

“Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord de restructuration complet qui fournit un cadre détaillé pour un plan de réorganisation et un nouveau financement substantiel qui permettra à Diamond d’opérer et de prospérer au-delà de 2024”, a déclaré David Preschlack, PDG de Diamond. « Nous sommes reconnaissants du soutien d’Amazon et d’un groupe de nos plus grands créanciers qui croient clairement au potentiel de création de valeur de cette entreprise. L’objectif à court terme de Diamond sera de mettre en œuvre le RSA et de sortir de la faillite en tant qu’entreprise en activité pour le bénéfice de nos investisseurs, de nos employés, de notre équipe, de nos ligues et partenaires de distribution, ainsi que des millions de fans qui continueront à profiter de nos diffusions. »

Comme l’a noté Coffey, Diamond est en faillite (chapitre 11), ce qui signifie que toute transaction devra être approuvée par le tribunal. Mais Diamond affirme également avoir conclu un accord avec certains détenteurs de dettes pour lever 450 millions de dollars de « financement de débiteur-exploitant garanti de premier rang et superprioritaire ». Si l’entreprise parvient à se sortir de la faillite ou à obtenir l’approbation du tribunal, cela pourrait constituer un développement important pour elle et pour le baseball.

Au cours des dernières décennies, la coupure des cordons a posé des défis importants au modèle des réseaux sportifs régionaux (RSN), dans lequel les RSN paient des millions de dollars aux clubs pour leurs droits de diffusion. La faillite en cours du Diamond Sports Group, propriétaire de Bally Sports, a eu un impact sur les changements d’effectif de plusieurs clubs. La société a abandonné ses contrats avec les Padres et les Diamondbacks l’année dernière, la Major League Baseball intervenant pour reprendre les émissions locales. Leur contrat avec les Twins a expiré après 2023.

Les Padres et les Twins ont chacun fonctionné avec une masse salariale inférieure cette année par rapport à l’année dernière, la perte des revenus de RSN étant un facteur évident. Il y a 11* autres équipes qui ont encore des accords avec Diamond, mais l’incertitude quant à la manière dont les choses se dérouleront a apparemment également eu un impact sur certaines d’entre elles. Par exemple, les Rangers font partie de ces 11 clubs et ils ont agi avec moins d’agressivité cet hiver, même s’ils viennent de remporter la Série mondiale. Certains observateurs ont émis l’hypothèse que leur désir de signer à nouveau Jordan Montgomeryou d’autres démarches théoriques, pourraient dépendre de l’évolution de cette faillite et de leur situation de diffusion.

Une partie de la proposition verra Amazon réaliser un investissement minoritaire et proposer des services directement aux consommateurs sur sa plateforme Prime Video. Cela inclura apparemment des jeux de la MLB, de la NBA et de la LNH, y compris le contenu d’avant-match et d’après-match. Les détails complets de ces offres ne sont pas entièrement clairs pour le moment. Il a été rapporté en décembre qu’Amazon discutait d’un accord de streaming avec Diamond, mais cette dernière société ne détenait les droits de streaming que pour cinq clubs : les Tigers, Royals, Marlins, Brewers et Rays. Les informations de la semaine dernière suggéraient que la MLB avait mis fin aux discussions entre les deux sociétés, peut-être dans le but de négocier directement un accord avec Amazon.

Outre l’impact sur les clubs et leurs finances, il est également possible que cela ait un impact sur les supporters. Le modèle RSN impliquait des pannes généralisées, car ces RSN voulaient s’assurer que les clients regardaient sur le câble et non sur un service de streaming comme MLB.TV. Ces zones d’interdiction ont souvent été frustrantes pour les fans en raison de chevauchements absurdes, comme le fait que les habitants de l’Iowa ne pouvaient pas diffuser les matchs mettant en vedette les Cubs, les White Sox, les Cardinals, les Twins, les Royals ou les Brewers.

Les choses ont progressivement évolué vers un modèle de vente directe au consommateur, la MLB ayant exprimé le désir d’adopter cette voie. Lorsque la ligue a repris les retransmissions des Padres en mai de l’année dernière, elle a annoncé que les habitants de la région de San Diego pouvaient diffuser les matchs sans interruption pour 19,99 $ par mois ou 74,99 $ pour le reste de la saison.

Quant à Sinclair, ils ont acheté Diamond en 2019, mais les sociétés ont commencé à fonctionner de manière indépendante après que Diamond ait accusé Sinclair d’avoir siphonné les fonds de la filiale.

De nombreux détails restent à venir et il reste encore des obstacles à surmonter, mais la nouvelle d’aujourd’hui constitue un développement notable pour de nombreuses facettes du monde du baseball.

* Ces clubs sont les Anges, Braves, Brewers, Cardinaux, Gardiens, Marlins, Rangers, Rays, Reds, Royals et Tigers.