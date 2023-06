Diamond Sports doit payer intégralement quatre équipes de la MLB, selon un juge de faillite

Le trophée de la coupe de l’Ohio au-dessus d’un logo Bally Sports avant un match entre les Cincinnati Reds et les Cleveland Guardians au Progressive Field de Cleveland, le 17 mai 2022.

Diamond Sports, le propriétaire de réseaux sportifs régionaux, a été condamné cette semaine par un juge de la faillite à effectuer le paiement intégral des droits médias à quatre équipes de la Ligue majeure de baseball.

Diamond, qui gère un portefeuille de 19 réseaux sous la marque Bally Sports, a déposé son bilan en mars, cherchant non seulement à restructurer son endettement, mais également à réinitialiser certains de ses accords de droits médiatiques avec des équipes pour refléter les soi-disant taux du marché dans le sillage de coupures de cordon endémiques.

La société cherchait à réduire les paiements dus à quatre équipes de la MLB – les Diamondbacks de l’Arizona, les Guardians de Cleveland, les Rangers du Texas et les Twins du Minnesota – ce qui l’a amenée à affronter les responsables de la MLB devant le tribunal des faillites cette semaine. Diamond avait déjà payé aux équipes jusqu’à 75% des paiements dus plus tôt dans sa faillite, selon des documents judiciaires.

Si Diamond n’effectue pas le reste des paiements dus aux équipes, ces équipes peuvent renoncer à leurs contrats avec l’entreprise, a déclaré un juge.

La décision intervient après que MLB a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle commencerait à produire et à distribuer des jeux San Diego Padres sur des offres groupées de télévision payante et son service de streaming MLB.TV après que Diamond ait cessé de verser des paiements à l’équipe. L’affaire en cour n’a pas affecté l’état de la situation des Padres.

« La MLB apprécie la décision du tribunal fédéral des faillites de Houston exigeant que Diamond paie le taux contractuel complet aux clubs », a déclaré vendredi un porte-parole de la MLB dans un communiqué. « Comme toujours, nous espérons que Diamond continuera à diffuser des matchs et à respecter ses obligations contractuelles envers les clubs. Comme pour les Padres, la MLB se tiendra prête à mettre des jeux à la disposition des fans si Diamond ne respecte pas ses obligations. »

La décision du juge est intervenue après une audience de deux jours qui comprenait le témoignage du commissaire de la MLB, Rob Manfred, et a mis en évidence les tensions entre la ligue et Diamond Sports.

Un porte-parole de Diamond a déclaré vendredi dans un communiqué que, conformément aux ordonnances du juge de la faillite, « nous sommes impatients de nous engager avec MLB et nos partenaires d’équipe pour négocier un ensemble de droits d’avenir qui fonctionne pour toutes les parties et positionne Diamond pour un succès à long terme. . »

En particulier, Diamond a fait pression pour détenir les droits de diffusion directe aux consommateurs sur toutes les équipes MLB diffusées sur ses réseaux. Actuellement, Diamond a des accords avec toutes ses équipes NBA et NHL, ainsi qu’une poignée d’équipes MLB pour les droits de diffusion.

La prolifération des consommateurs coupant leurs forfaits traditionnels de télévision payante au profit des services de streaming a pesé sur l’activité des réseaux sportifs régionaux. L’année dernière, Diamond a lancé sa réponse en streaming avec Bally Sports +.

Diamond paie des frais à 42 équipes de la MLB, de la NBA et de la LNH pour diffuser la majeure partie des matchs locaux sur leurs marchés.

Au cours de l’audience, un dirigeant de Diamond a déclaré que Bally Sports + comptait 203 000 abonnés, ce qui représente 55 % de l’objectif d’abonnés de la société The Athletic. signalé.

Diamond fait également face à une dette de plus de 8 milliards de dollars, résultant de Groupe de diffusion Sinclair l’acquisition par 10,6 milliards de dollars de réseaux sportifs régionaux en 2019.

Diamond est désormais une filiale non consolidée et gérée de manière indépendante de Sinclair.