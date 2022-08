Diamond Mine Clashes contre Gallus avant NXT World Collide

La rivalité entre WWE NXT et NXT UK se réchauffe. L’épisode du 30 août de NXT 2.0 était destiné à établir le reste de NXT Worlds Collide avec les annonces de Bron Breakker affrontant Tyler Bate et le Triple Threat Match entre Mandy Rose, Meiko Satomura et Blair Davenport.

Dans une carte de match passionnante, de nombreuses rivalités de longue date sont apparues au premier plan. Un match par équipe à six a été organisé avec une chaleur sérieuse, Josh Briggs, Brooks Jensen et Fallon Henley affrontant Pretty Deadly et Lash Legend. Grayson Waller se moque d’Apollo Crews depuis le mois dernier, ce qui a permis à l’ancien champion intercontinental de la WWE d’avoir un match en tête-à-tête avec la grande gueule.

Voici les faits saillants complets d’un épisode à indice d’octane élevé de WWE NXT 2.0, où les deux mondes NXT sont entrés en collision:

Match 1v1 : Apollo Crews contre Grayson Waller

Grayson Waller a ciblé l’œil d’Apollo Crews pendant le match et l’a exploité. Après des assauts continus contre le guerrier nigérian, Waller l’a piqué dans les yeux dans les dernières étapes du combat et a connecté le couteau roulant pour assurer une victoire entachée lors du match d’ouverture de la nuit.

Match par équipe : Ivy Nile et Tatum Paxley contre Katana Chance et Kayden Carter

Ivy Nile et Tatum Paxley ont rapidement dominé Katana Chance et Kayden Carter dans les premières étapes du match. Toxic Attraction prêtait attention à ce combat et ils ont finalement attaqué Ivy Nile. Cela a créé une énorme confusion et a aidé Chance et Carter à livrer le briseur de cou et un combo de 450 éclaboussures sur Tatum Paxley pour assurer la victoire.

Match par équipe à trois: Pretty Deadly et Lash Legend contre Josh Briggs, Brooks Jensen et Fallon Henley

Alors que la cloche sonnait, Fallon Henley était en feu et s’est avéré trop pour Lash Legend, obligeant Elton Prince et Kit Wilson à prendre le contrôle. Pretty Deadly avait quelques difficultés jusqu’à ce que Gallus soit tagué. Mark Coffey et Wolfgang ont détourné l’attention de Josh Briggs avant que Joe Coffey ne frappe Brooks Jensen au visage, préparant le Prince pour la victoire finale dans une rencontre atroce.

Match 1 contre 1 : André Chase contre Charlie Dempsey

Charlie Dempsey a été étonné de l’efficacité avec laquelle Andre Chase l’a égalé dans une exposition technique, mais le physique de la superstar britannique s’est avéré difficile pour le professeur. Une distraction de Bodhi Hayward sur Dempsey a suffi à Chase pour le frapper avec un vicieux enroulement de jambe pour assurer une victoire décisive.

Match 1 contre 1 : Zoey Stark contre Kiana James

Avant le match, Kiana James a enflammé les émotions de Zoey Stark avec son discours trash. Stark est devenu fou et s’en est pris à James, la jetant pendant presque tout le match. Elle a couronné le tout avec un féroce GTS ventre contre dos et a remporté une victoire dominante sur la grande gueule.

Événement principal : Mine de diamant contre Gallus

Jusqu’à l’arrivée de Roderick Strong, Diamond Mine et Gallus étaient un match fait au paradis. Damon Kemp était trop concentré sur Strong, piétinant même son téléphone, ce qui a amené Kemp à entrer dans un lariat de Joe Coffey pour sceller la victoire. Alors que Pretty Deadly, Josh Briggs et Brooks Jensen arrivent, une bagarre éclate sur le ring. La sécurité a envahi le ring pour tenter de briser le combat. La nuit s’est terminée avec tous les yeux désormais concentrés sur le WWE NXT Collide prévu pour le mois prochain.

