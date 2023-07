Diamond League Stockholm : Avinash Sable termine 5e du 3000 m steeple en Suède

L’Indien Avinash Sable a terminé cinquième du 3000 m steeple hommes de la Ligue de diamant dimanche, n’ayant pas réussi à améliorer sa performance de la dernière épreuve.

Sable, âgé de 28 ans, disputant sa deuxième course de la saison, a réussi un temps de 8 minutes 21,88 secondes, bien en dehors de son record personnel de 8: 11,20 secondes, pour terminer cinquième. Il avait terminé 10e, avec un temps inférieur à la moyenne de 8: 17,18 secondes, lors de la réunion de la Ligue de diamant à Rabat, au Maroc, le 28 mai.

Courant sur une piste mouillée, la plupart des concurrents ont eu du mal à réaliser des temps rapides.

Le Marocain Soufiane El Bakkali, champion olympique et champion du monde, a remporté la course en 8:09.84s, bien au-delà de son record personnel et de la saison de 7:56.68s, qu’il avait réalisé en prenant la première place à Rabat.

Le champion de la Diamond League 2019 Getnet Wale d’Éthiopie a terminé deuxième avec un temps de 8:12.27s tandis que son compatriote Abrham Sime a pris la troisième place en 8:16.82s.

Sable, médaillé d’argent des Jeux du Commonwealth de 2022, s’est entraîné à l’étranger pour se préparer aux Championnats du monde du 19 au 27 août à Budapest, en Hongrie.

