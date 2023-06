Diamond League: Faith Kipyegon établit le record du monde du 5 000 m alors que Keely Hodgkinson affiche le meilleur britannique du 800 m | Nouvelles d’athlétisme

Keely Hodgkinson a battu son propre record britannique du 800 mètres lors de la réunion de la Diamond League à Paris

Keely Hodgkinson a abaissé son record personnel et britannique avec une brillante performance au 800 mètres lors du meeting de la Diamond League à Paris.

Hodgkinson a suivi le stimulateur cardiaque avant de frapper pour la maison à 300 m de la ligne, enregistrant finalement un temps d’une minute 55,77 secondes, retirant 0,11 seconde de son meilleur set précédent en remportant l’argent olympique à Tokyo.

« Je suis un peu choqué d’avoir couru si vite », a déclaré le joueur de 21 ans. « Paris l’année prochaine, je serai certainement de retour. Il faisait vraiment beau, si chaud. J’avais entendu de bonnes choses sur la piste. Avec ce stade plein et la foule formidable, c’était incroyable. Je suis tellement heureux.

« Maintenant, l’objectif est de rester en bonne santé, nous devons encore voir, je veux continuer à courir vite. L’accent est mis sur l’été, sur Budapest [the World Championships].

« Quelle est la prochaine étape avec un temps aussi rapide en début de saison ? Eh bien, je ne sais pas. J’espère que je vais courir encore plus vite. »

La course record de Hodgkinson est survenue une demi-heure seulement après que le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a battu le record du monde de deux milles de plus de quatre secondes. Ingebrigtsen a quitté le peloton dans son sillage en enregistrant un temps de sept minutes, 54,10 secondes.

La marque précédente avait été établie par Daniel Komen en 1997, trois ans avant la naissance du champion olympique du 1 500 mètres Ingebrigtsen.

Les records ont continué de chuter alors que la Kényane Faith Kipyegon a établi un nouveau record mondial sur 5 000 m, une semaine seulement après avoir fait de même sur 1 500 m à Florence.

Kipyegon a réalisé un dernier tour époustouflant pour s’éloigner de l’Éthiopien Letesenbet Gidey et enregistrer un temps de 14: 05.20, prenant près d’une seconde et demie la marque précédente de Gidey.

« Je n’ai pas pensé au record du monde. Je ne sais pas comment j’ai réussi. Je me suis juste concentré sur le feu vert et j’ai essayé de rester détendu et de profiter de la course », a déclaré Kipyegon. « … quand j’ai vu que c’était un record du monde, j’ai été tellement surpris.

« Il s’agissait de donner le meilleur de moi-même. Je voulais juste améliorer mon record personnel, le record du monde n’était pas mon plan. »

Les conditions idéales ont permis de produire un autre record du monde lors de l’avant-dernière épreuve de la soirée, l’Éthiopien Lamecha Girma prenant plus d’une seconde de la marque précédente avec un temps de 7: 52,11 au 3 000 m steeple masculin.