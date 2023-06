Diamant vert, boîte en bois de santal : les cadeaux de PM Modi à Joe Biden, première dame

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont accueilli aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi à la Maison Blanche. Ils ont été rejoints par le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval et son homologue américain Jake Sullivan lors du dîner privé.

Comme cadeaux officiels, le Premier ministre a offert une boîte en bois de santal fabriquée à la main au président Joe Biden et un diamant vert écologique de 7,5 carats à la Première Dame.

La boîte en bois de santal offerte au président Biden, qui aura 81 ans en novembre, contient une idole en argent de Lord Ganesha, une diya (lampe à huile) et ‘Das Danam’ – des dons faits lorsqu’une personne devient ‘Drishta Sahasrachandro’ ou celle qui a vu mille pleines lunes après avoir atteint l’âge de 80 ans et huit mois.

Le Premier ministre a également offert à Joe Biden un exemplaire de la première édition imprimée du livre « Les dix principaux Upanishads ».

Le Premier ministre Modi a reçu une cuisine de livres américains anciens faits à la main des Bidens.

Le premier couple lui a également offert un appareil photo américain vintage, un livre relié de photographies animalières américaines et une première édition signée de « Collected Poems of Robert Frost ».

Le Premier ministre Modi est arrivé à Washington aujourd’hui après avoir dirigé une grande séance de yoga record au siège de l’ONU à New York. Il a reçu un accueil enthousiaste à New York mardi et a rencontré plusieurs PDG, intellectuels et universitaires.

Le Premier ministre Modi est le troisième Indien à être invité à une visite d’État, considérée comme la plus haute forme d’expression de liens amicaux et réservée uniquement aux alliés les plus proches. Une visite d’État implique une invitation du chef d’État à sa résidence officielle.

La visite indique l’approfondissement des liens entre les deux nations dans de multiples domaines.