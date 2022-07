Diamant rose de 170 carats, la plus grande découverte en 300 ans, découverte en Angola

Des mineurs en Angola ont mis au jour un rare diamant rose pur qui serait le plus gros trouvé en 300 ans, a annoncé mercredi l’exploitant du site australien. Un diamant rose de 170 carats – surnommé The Lulo Rose – a été découvert à la mine Lulo dans le nord-est riche en diamants du pays et fait partie des plus gros diamants roses jamais trouvés, a déclaré la Lucapa Diamond Company dans un communiqué aux investisseurs.

La découverte “historique” du diamant de type IIa, l’une des formes de pierres naturelles les plus rares et les plus pures, a été saluée par le gouvernement angolais, qui est également partenaire de la mine. “Ce diamant rose record et spectaculaire récupéré à Lulo continue de présenter l’Angola comme un acteur important sur la scène mondiale”, a déclaré le ministre angolais des Ressources minérales, Diamantino Azevedo.

Le diamant sera vendu lors d’un appel d’offres international, probablement à un prix éblouissant. Bien que la rose Lulo doive être taillée et polie pour atteindre sa véritable valeur, dans un processus qui peut voir une pierre perdre 50 % de son poids, des diamants roses similaires se sont vendus à des prix record. La Pink Star de 59,6 carats a été vendue lors d’une vente aux enchères à Hong Kong en 2017 pour 71,2 millions de dollars américains. Il reste le diamant le plus cher jamais vendu.

Dans un autre cas, où le diamant blanc le plus important vendu aux enchères par Christie’s comprend deux pierres pesant plus de 200 carats chacune. “The Rock”, une pierre en forme de poire de 228,31 carats de la taille d’une balle de golf, devrait se vendre jusqu’à 30 millions de dollars, a déclaré le commissaire-priseur. “Souvent, avec ces plus grosses pierres, ils sacrifient une partie de la forme afin de conserver le poids”, a déclaré à Reuters Max Fawcett, responsable du département de joaillerie de Christie’s à Genève. “Il s’agit d’une forme de poire parfaitement symétrique et… l’un des joyaux les plus rares jamais vendus aux enchères.”

Les prix des diamants ont été soutenus par les sanctions contre le grand producteur russe ainsi que par le retour des événements VIP alors que les restrictions pandémiques se dissipent.

Extrait en Afrique du Sud, “The Rock” était porté par son ancien propriétaire en collier Cartier. Le précédent record d’enchères pour un diamant blanc était une gemme de 163,41 carats vendue en 2017.

(Avec apports AFP et Reuters)

