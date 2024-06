Dialogue Shangri-La : Zelensky fait une halte surprise au rassemblement de défense de Singapour

Singapour

Le président ukrainien Volodymyr Zelenksy est arrivé samedi à Singapour pour une apparition inopinée à un sommet des chefs de la défense de toute la région Asie-Pacifique, alors que les troupes ukrainiennes se démènent pour contrer une avancée majeure de la Russie dans le nord-est.

La présence surprise de Zelensky à ce rassemblement est une illustration frappante de la détermination de Kiev à maintenir l’engagement de la communauté internationale dans la défense de l’Ukraine – et dans sa vision de la paix – plus de deux ans après l’invasion dévastatrice de la Russie.

Le dirigeant ukrainien a voyagé avec parcimonie hors de son pays assiégé pendant la guerre et a annulé au début du mois ses engagements internationaux alors que ses troupes se défendaient contre l’offensive surprise russe dans le nord-est de Kharkiv.

Une équipe de CNN présente au sommet a vu l’arrivée de Zelensky et de sa délégation.

Sa participation au Dialogue Shangri-la à Singapour offre à Zelensky une rare opportunité de rencontrer potentiellement des chefs de la défense de toute la région Asie-Pacifique, y compris la Chine, qui a approfondi ses relations avec Moscou depuis la guerre.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et les chefs de la défense des alliés américains que sont l’Australie, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que le ministre chinois de la Défense Dong Jun, devraient être présents à cette réunion de trois jours.

Annonçant son arrivée au sommet, Zelensky a déclaré dans un communiqué sur X qu’il tiendrait « un certain nombre de réunions », notamment avec Austin, le président et le premier ministre de Singapour, le président du Timor-Leste et des investisseurs singapouriens. Le Pentagone a confirmé samedi qu’Austin rencontrerait Zelensky et le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, au Shangri-La dimanche, « pour discuter de la situation actuelle du champ de bataille en Ukraine et souligner l’engagement américain à garantir que l’Ukraine ait ce dont elle a besoin pour se défendre contre les attaques en cours ». Agression russe.

Romain Pilipey/AFP/Getty Images Les forces ukrainiennes lancent une roquette vers les positions russes dans la région de Kharkiv, le 15 mai 2024.

Zelensky arrive à Singapour quelques semaines avant un sommet de paix soutenu par l’Ukraine qui devrait se tenir en Suisse, dans un contexte où il est de plus en plus urgent que Kiev renforce le soutien international à son plan de paix – en particulier face aux élections présidentielles américaines imminentes, qui pourraient entraîner un changement. dans le niveau de soutien américain à sa cause.

L’Ukraine dépend entièrement des fonds et des armes internationaux – et est confrontée à une pénurie de main-d’œuvre et d’équipement. Des mois de querelles politiques au Capitole ainsi que le manque de fournitures de la part des pays de l’OTAN ont retenu les forces ukrainiennes. nettement dépassé contre la Russie. Une importante facture d’aide de 61 milliards de dollars pour l’Ukraine a été finalement passé par les États-Unis fin avril.

Vendredi, Zelenksy était en Suède pour un sommet avec les dirigeants de l’Europe du Nord au cours duquel il a déclaré que les « priorités absolues » de l’Ukraine étaient de garantir davantage de systèmes de défense aérienne et d’armes à l’Ukraine, ainsi que « des efforts mondiaux pour forcer la Russie à faire la paix », selon le poste de leader sur la plateforme X.

En Asie, Zelensky pourrait véhiculer un message similaire.

Le conflit, bien qu’à un continent éloigné, a été suivi de près par les gouvernements de la région, en particulier ceux aux prises avec des conflits territoriaux avec une autre puissance militaire et autoritaire de la région, la Chine.

Il est également largement admis que le conflit en Europe a eu un impact sur le climat de sécurité en Asie. La Russie entretient une relation naissante avec la Corée du Nord, considérée par les gouvernements occidentaux comme ayant fourni des munitions aux forces russes ces derniers mois.

Moscou et Pékin ont également approfondi leur partenariat stratégique pendant la guerre en Russie, les États-Unis accusant la Chine de renforcer la base industrielle de défense russe avec des exportations à double usage – et les divisions entre la Chine et l’Occident s’approfondissant au sujet des liens étroits entre Pékin et le Kremlin.

Ces exportations ont été évoquées lors d’une réunion vendredi entre Austin et son homologue chinois Dong Jun. Austin a indiqué à la Chine qu’il y aurait des conséquences si Pékin continuait à soutenir militairement la Russie, a déclaré un haut responsable américain de la défense après la réunion.

Dong a déclaré que la Chine, qui revendique sa neutralité dans le conflit, avait honoré sa « promesse de ne fournir d’armes à aucune des parties au conflit » et appliquait des contrôles stricts sur les exportations de produits à double usage, selon le porte-parole chinois.

Viatcheslav Madievskiy/Reuters Pompiers sur le site d’une frappe de missile russe à Kharkiv, en Ukraine, le 10 mai 2024.

Pékin a également confirmé vendredi qu’il n’enverrait pas de délégation à la prochaine conférence de paix soutenue par l’Ukraine en Suisse, son ministère des Affaires étrangères citant son point de vue selon lequel toute conférence de paix internationale devrait avoir « une reconnaissance à la fois par la Russie et l’Ukraine, une participation égale de toutes les parties ». , et une discussion équitable de tous les plans de paix.

Le plan de paix en 10 points de Zelensky appelle la Russie à retirer toutes ses troupes du territoire ukrainien et à restaurer les frontières internationalement reconnues de l’Ukraine.

Zelensky a déjà fait des apparitions surprises lors de sommets mondiaux pour maintenir l’attention concentrée sur le sort de l’Ukraine et renforcer les liens – il a notamment assisté au sommet du Groupe des 7 (G7) l’année dernière au Japon.

On ne sait pas s’il aura l’occasion de rencontrer des responsables chinois pendant son séjour à Singapour. La Russie ne participe pas au rassemblement.

Dans une interview accordée à l’agence de presse russe RIA Novosti, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a suggéré jeudi que la Chine pourrait organiser une conférence de paix impliquant à la fois la Russie et l’Ukraine.

L’arrivée de Zelensky intervient également alors que le président américain Joe Biden a rompu avec sa politique de longue date consistant à autoriser l’Ukraine à utiliser des munitions américaines pour des frappes limitées sur le territoire russe proche de la frontière avec Kharkiv, a rapporté jeudi CNN, citant des responsables américains.

Les principaux dirigeants européens ont également signalé un changement de position similaire.

Cependant, les élections américaines ont soulevé l’incertitude quant au niveau de soutien américain à l’effort de guerre de l’Ukraine si les combats se poursuivent l’année prochaine – ce qui est largement considéré comme ajoutant une nouvelle mesure d’urgence aux efforts de paix de l’Ukraine selon ses conditions.

Biden, un fervent partisan de Kiev, est en compétition contre l’ancien président Donald Trump, qui a refusé dans le passé de dire s’il voulait que la Russie ou l’Ukraine gagne la guerre et a soulevé des questions sur son engagement envers les alliés américains de l’OTAN.

Ivan Watson, Xiaofei Xu, Alex Stambaugh, Natasha Bertrand et Sharon Braithwaite de CNN ont contribué à ce rapport.