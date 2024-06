Dialogue Shangri-la : les partisans de l’indépendance de Taiwan risquent une « autodestruction », prévient le nouveau ministre chinois de la Défense

Singapour

CNN

Taïwan poursuit progressivement son indépendance et ceux qui la soutiennent « finiront par s’autodétruire ». La Chine Le nouveau ministre de la Défense a averti dimanche dans un discours de grande envergure lors d’un sommet sur la sécurité à Singapour, où l’ampleur des tensions régionales était clairement visible.

Le ministre de la Défense nationale, l’amiral Dong Jun, a fait ces commentaires dans un discours d’environ 30 minutes qui intervient quelques jours après l’organisation de Pékin. exercices militaires majeurs encerclant l’île de Taiwan après a inauguré son nouveau président démocratiquement élu le mois dernier.

« Nous prendrons des mesures résolues pour freiner l’indépendance de Taiwan et veillerons à ce qu’un tel complot ne réussisse jamais », a déclaré Dong par l’intermédiaire d’un traducteur, tout en fustigeant les « forces d’interférence extérieures » pour avoir vendu des armes et avoir des « contacts officiels illégaux » avec Taiwan, dans un sens apparent. référence aux États-Unis, qui entretiennent des liens étroits et officieux avec Taiwan.

« La Chine reste attachée à la réunification pacifique. Cependant, cette perspective est de plus en plus érodée par les séparatistes en faveur de l’indépendance de Taiwan et par les forces étrangères », a averti Dong.

Ses commentaires interviennent alors qu’il y a une inquiétude accrue dans la région face à l’intimidation militaire et économique de Pékin à l’encontre de Taiwan, qui s’est accentuée sous le dirigeant chinois Xi Jinping.

Dans un rencontre avec Dong Vendredi, le chef américain de la Défense, Lloyd Austin, a appelé la Chine à ne pas « utiliser la transition politique à Taiwan – qui fait partie d’un processus démocratique normal et courant – comme prétexte pour des mesures coercitives ».

Le Parti communiste au pouvoir en Chine revendique la démocratie autonome comme sienne, bien qu’il ne l’ait jamais contrôlée et s’est engagé à la « réunifier », par la force si nécessaire. Le nouveau président taïwanais Lai Ching-te et son parti, le Parti démocratique progressiste (DPP), sont tous deux ouvertement détestés par Pékin pour avoir défendu la souveraineté de Taiwan.

Lai s’est déclaré favorable au statu quo actuel, proclamant que « Taiwan est déjà un pays souverain et indépendant », il n’y a donc « aucun projet ni besoin » de déclarer son indépendance. Les États-Unis, par leur politique de longue date, ne soutiennent pas non plus l’indépendance de Taiwan ni le changement unilatéral du statu quo de part et d’autre du détroit de Taiwan.

« Les autorités du DPP à Taiwan poursuivent progressivement leur démarche de séparation. Ils sont déterminés à effacer leur identité chinoise de Taiwan et à rompre les liens sociaux, historiques et culturels à travers le détroit de Taiwan », a déclaré Dong, réitérant la rhétorique de Pékin selon laquelle ils seraient « cloués au pilier de la honte de l’histoire ».

Les sondages montrent qu’un nombre croissant d’habitants de l’île – en particulier les jeunes – se considèrent comme typiquement taïwanais et n’ont aucun désir de faire partie de la Chine, un État autoritaire à parti unique comparé à la démocratie taïwanaise. Moins de 10 % soutiennent désormais une unification immédiate ou éventuelle, et seulement 3 % s’identifient principalement comme Chinois – tandis que 67 % se considèrent principalement comme Taïwanais.

Taiwan a qualifié les commentaires de Dong à Singapour de « provocateurs et irrationnels ».

« Toute… action coercitive qui ignore l’opinion publique et contraire à la démocratie et aux droits de l’homme, ou tout recours à la guerre finira par être contre-productif », a déclaré le Conseil des affaires continentales de Taiwan dans un communiqué.

Dong, un ancien commandant naval, fait ses débuts au sommet sur la sécurité du Shangri-la Dialogue après avoir été nommé à son poste à la fin de l’année dernière, à la suite d’un remaniement surprise au sommet du ministère chinois de la Défense.

Le rassemblement se déroule dans un contexte sécuritaire controversé dans la région, où la Chine est largement considérée par ses voisins comme utilisant sa puissance militaire pour affirmer des revendications territoriales controversées et tenter d’acquérir une position militaire importante dans une partie du monde où les États-Unis entretiennent des liens de sécurité profonds.

Des navires et des avions chinois ont été largement documentés en train de patrouiller et d’effectuer des manœuvres agressives contre d’autres opérateurs opérant dans les eaux et le ciel internationaux, alors qu’ils affirment des revendications controversées dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Mais Dong a brossé une vision différente de la Chine dans son discours, la présentant comme une puissance bienveillante dont l’armée « n’agit jamais à partir de la soi-disant position de force », tout en visant indirectement les États-Unis en disant : « nous ne permettrons à personne d’amener quelqu’un à l’action ». conflits géopolitiques ou toute guerre, qu’elle soit chaude ou froide dans notre région.

Le chef chinois de la défense a également déclaré qu’il y avait une « limite » à la retenue de la Chine en matière de « provocations » en mer de Chine méridionale, faisant apparemment référence aux Philippines, alliées des États-Unis dans le cadre du traité, que Dong n’a pas nommé directement.

Un « certain pays » a été « enhardi » par des puissances extérieures et a « fait des provocations médiatisées », a déclaré Dong, faisant indirectement référence au déploiement d’un système de missiles américain lors d’exercices militaires aux Philippines en avril.

La Chine a militarisé les îles de la mer de Chine méridionale contestée et, ces derniers mois, ses garde-côtes ont tiré des canons à eau et ont cherché à contrer les navires philippins opérant dans des zones contestées, exacerbant ainsi les tensions dans cette voie navigable stratégique clé.

La Chine revendique des droits historiques sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale, malgré une décision rendue en 2016 par un tribunal international de La Haye en faveur des Philippines contre cette revendication.

Les commentaires de Dong interviennent après que le président philippin Ferdinand R. Marcos Jr a dénoncé vendredi les actions illégales, coercitives et agressives en mer de Chine méridionale lors de l’ouverture du même forum de défense à Singapour. Il a également averti que la mort de tout citoyen philippin aux mains d’un autre pays de la mer de Chine méridionale serait « très proche » d’un acte de guerre.

Le chef de la défense chinoise a également repoussé les inquiétudes exprimées par les États-Unis selon lesquelles les exportations chinoises de biens à double usage renforcent la base industrielle de défense de la Russie alors qu’elle mène une guerre en Ukraine.

« Nous n’avons jamais fourni d’armes à aucune des parties au conflit. Nous avons mis en place un contrôle plus strict sur l’exportation d’articles à double usage et n’avons jamais rien fait pour attiser les flammes », a déclaré Dong.

La question a été soulevée lors d’une réunion entre Dong et son homologue américain Austin – les premiers pourparlers face-à-face entre la défense américaine et chinoise depuis 2022, Austin indiquant à la Chine qu’il y aurait des conséquences si Pékin continuait à soutenir militairement la Russie.

Dong a déclaré que la Chine « reste ouverte aux échanges et à la coopération avec l’armée américaine ».

Le forum annuel sur la sécurité à Singapour – organisé par l’Institut international d’études stratégiques (IISS) – est un rare rassemblement de hauts responsables militaires de toute la région Asie-Pacifique, y compris ceux qui sont des rivaux géopolitiques ou qui se regardent avec méfiance.

C’est également une occasion rare d’entendre et de poser des questions aux hauts responsables militaires chinois.

La plupart des questions adressées à Dong par les délégués tournaient autour de l’affirmation croissante de la Chine dans toute la région, en particulier à l’égard de Taiwan et dans la mer de Chine méridionale contestée.

Robert Ward, président de l’IISS Japon, a déclaré à CNN qu’il pensait que le ton de Dong était « plus aigu » que celui qu’il avait vu dans les discours précédents des chefs de la défense chinois lors du rassemblement.

« L’environnement stratégique en Asie est en fait devenu plus tendu et je pense que nous l’avons vu dans le discours du ministre chinois de la Défense aujourd’hui », a déclaré Ward.

« Le ton était bien plus dur cette année que l’année dernière », a-t-il ajouté.

Entre-temps, un haut responsable américain a formulé l’évaluation suivante.

« Chaque année depuis trois ans, un nouveau ministre chinois de la Défense vient à Shangri-La », a déclaré le responsable à CNN. « Et chaque année, ils ont prononcé un discours en totale contradiction avec la réalité de l’activité coercitive de l’APL dans la région. Cette année n’était pas différente. »