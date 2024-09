Dialogue ouvert avec la réalisatrice de « Winner » Susanna Fogel. – Éléments de folie

Dans cette édition de Meet Me at the Movies: Open Dialogue, Thomas Manning s’entretient avec la scénariste et réalisatrice Susanna Fogel pour parler de son film Gagnantbasé sur l’histoire réelle de Reality Winner, le célèbre lanceur d’alerte qui a divulgué un rapport des services de renseignement sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

Kerry Howley a écrit le scénario de ce film, basé sur son article du New York Magazine en 2017. Emilia Jones incarne Winner, avec des performances de soutien de Kathryn Newton, Connie Britton, Zach Galifianakis et Danny Ramirez. Gagnant a été créé à Sundance 2024 et sort maintenant en salles.

Les clips sont utilisés avec autorisation à des fins de commentaires et de révision. Manning est journaliste et critique de cinéma enregistré auprès de diverses organisations.

Gagnant est distribué par Vertical Entertainment.

Synopsis officiel :

Basé sur une histoire vraie, Reality Winner (Emilia Jones) est une jeune et brillante inadaptée originaire d’une ville frontalière du Texas qui aime son pistolet rose presque autant que d’aider les autres. Après avoir appris elle-même l’arabe au lycée pour pouvoir servir au Moyen-Orient, Reality est recrutée par l’armée de l’air mais déchante rapidement lorsqu’elle voit ses mœurs remises en question. Après avoir fait la transition vers un emploi financier en tant qu’entrepreneur de la NSA, Reality tombe sur des secrets gouvernementaux concernant le piratage des élections russes lors de la campagne présidentielle de 2016. Est-ce qu’elle expose la vérité ou se tait ? En fin de compte, elle décide de divulguer la vérité menant à son procès et à sa condamnation historique pour espionnage.

En salles et en VOD le 13 septembre 2024.

Thomas Manning est membre du NCFCA, SEFCAet DPAet également co-animateur de l’émission de télévision et du programme de radio Rencontre-moi au cinéma. Il a été assistant de production et membre votant du comité de sélection des films du Real to Reel Film Festival. De plus, il gère son propre site de critiques de films et d’interviews, Le récapitulatif des films. Manning est diplômé de l’Université Gardner-Webb avec une double spécialisation en communications et en anglais. Sa passion pour le cinéma et la narration n’a d’égal que son amour pour la musique de Taylor Swift.

