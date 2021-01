Ole Gunnar Solskjaer dit qu’Amad Diallo pourrait résoudre la position problématique de Manchester United sur l’aile droite.

Solskjaer avait espéré régler le problème avec l’arrivée de Jadon Sancho cet été mais un accord avec son club, le Borussia Dortmund, ne s’est jamais concrétisé.

Diallo n’a pas encore fait ses débuts seniors après avoir rejoint l’Atalanta pour un montant initial de 18,7 millions de livres sterling en janvier, mais Solskjaer a déjà réservé le poste à droite de sa ligne d’attaque pour le joueur de 18 ans.

« C’est sa position préférée », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mardi. « Il est doué pour trouver de l’espace, il peut aller à l’intérieur et à l’extérieur et il aura le temps de prouver que c’est lui.

« En chemin, nous avons Mason [Greenwood], Marcus [Rashford], Daniel [James], Juan [Mata] et Paul [Pogba] a joué là-bas, donc nous avons des options, mais je pense que lorsque vous regardez l’équipe et que vous regardez Amad et que vous pensez, oui, c’est probablement là que nous travaillerons pour vous intégrer. «

Diallo est le seul ajout à l’équipe de Solskjaer pendant la fenêtre de transfert de janvier après être resté en Italie pour la première moitié de la saison.

Jesse Lingard, Facundo Pellistri, Marcos Rojo et Sergio Romero pourraient tous quitter Old Trafford avant la date limite du 1er février, mais le patron de United ne s’attend pas à faire venir de nouveaux joueurs pour les remplacer dans son équipe.

« Je ne le penserais pas, non », a déclaré Solskjaer, dont l’équipe affronte Sheffield United en Premier League mercredi.

« Je serais surpris si nous faisions des entrées. L’équipe est forte. Elle est pleine de qualité.

« Je dois encore parfois laisser des joueurs à l’écart de l’équipe. Sauf qu’il se passe quelque chose de surprenant, je ne pense pas qu’il se passera quoi que ce soit en termes de revenus, non. »