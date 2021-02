Facebook

La nouvelle signature de Manchester United, Amad Diallo, a produit un but et trois passes décisives lors de la victoire 6-4 de l’équipe des moins de 23 ans contre les Blackburn Rovers vendredi.

United est revenu d’un déficit de 4-2 pour sceller la victoire sur la deuxième place de la Premier League 2 et Diallo a de nouveau ouvert la voie avec Shola Shoretire qui a marqué un tour du chapeau.

Le joueur de 18 ans a rejoint United en provenance d’Atalanta le mois dernier, signant un contrat jusqu’en juin 2025, et il a aidé United sur les deuxième troisième et cinquième buts de la journée avant de couronner le retour avec un but bien marqué.

Cette performance impressionnante intervient une semaine après que l’ailier de United a marqué deux fois lors de sa première apparition pour le club, contre Liverpool à Kirkby.

Hannibal et Joe Hugill ont également marqué pour United lors de cet affichage passionnant.