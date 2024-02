Diagnostiquer le COVID-19 vs le VRS, la grippe

25 janvier 2024 – Au milieu de la vague actuelle de cas de virus respiratoires hivernaux, grippe (types A et B) arrive en tête avec le plus grand nombre de visites aux urgences, suivi de près par le COVID-19, grâce au JN.1 variante et virus respiratoire syncytial (RSV). Avec diverses similitudes et différences dans les présentations de la maladie, dans quelle mesure est-il difficile pour les médecins de faire la distinction entre, diagnostiquer et traiter le COVID-19 et le VRS et la grippe ?

Tandis que ces trois virus respiratoires présentent souvent des présentations similaires, vous constaterez souvent que les patients atteints de COVID-19 présentent davantage de fièvre, de toux sèche et respiration difficileselon Cyrus Munguti, MD, professeur adjoint de médecine au KU Medical Center et hospitaliste au Wesley Medical Center, Wichita, Kansas.

“Les patients atteints du COVID-19 ont tendance à avoir du mal à respirer à cause du alvéoles sont affectés et souffrent d’inflammation et de liquide s’accumule dans les poumons, et ils finissent par avoir peu ou pas d’oxygène », a déclaré Munguti. « Lorsque nous vérifions leurs signes vitaux, les patients atteints de COVID ont tendance à avoir hypoxémie [meaning saturations are less than 88% or 90% depending on the guidelines you follow]”.

Les patients atteints du VRS et de la grippe ont tendance à présenter davantage de symptômes des voies respiratoires supérieures, comme un écoulement nasal ou une sternutation, qui peuvent ensuite évoluer vers une toux dans les voies respiratoires supérieures, a déclaré Munguti. Contrairement au COVID-19, les patients atteints du VRS et de la grippe – généralement jusqu’à ce qu’ils soient très malades – ne souffrent souvent pas d’hypoxémie.

Inflammation dans les voies respiratoires peuvent se former à cause des trois virus. De plus, les bactéries qui vivent dans ces voies respiratoires pourraient entraîner une infection bactérienne secondaire dans les voies respiratoires supérieures et inférieures, ce qui pourrait alors provoquer pneumoniea déclaré Munguti.

Autre remarque : les changements dans les variantes du COVID-19 au fil des ans ont rendu de plus en plus difficile la différenciation des symptômes du COVID-19 de ceux du VRS et de la grippe, selon Panagis Galiatsatos, MD, pneumologue et professeur agrégé à Johns Hopkins Medicine. “L’Alpha en passant par Delta variantes “Il y avait vraiment beaucoup plus de tissu pulmonaire envahissant”, a déclaré Galiatsatos. “Avec la famille COVID-19 Omicron, ses capacités sont similaires à celles de la grippe et du RSV au fil des ans. Cela envahit davantage les voies respiratoires.

Il est essentiel de comprendre que diagnostiquer ces maladies sur la base des seuls symptômes peut être assez inconstant, selon Galiatsatos. Les tests objectifs, à domicile ou en laboratoire, sont privilégiés. Cela est dû en grande partie au fait que la présentation de la maladie peut dépendre du facteur hôte dans lequel le virus entre, a déclaré Galiatsatos. Par exemple, les symptômes du virus peuvent être différents chez un patient asthmatique et chez une personne souffrant d’une maladie cardiaque.

Les enfants étant parmi les plus vulnérables aux maladies respiratoires graves, les tests et les traitements sont primordiaux et peuvent être assez précis pendant les saisons où les virus respiratoires se développent, selon Stan Spinner, MD, médecin-chef du Texas Children’s Pediatrics and Urgent Care. “Lorsque des individus sont testés pour l’une ou l’autre de ces conditions alors que la prévalence dans la communauté est faible, nous avons tendance à voir des résultats faussement positifs.”

Les 12 sites du Texas Children’s Pediatrics and Urgent Care proposent des tests de dépistage du COVID-19 et de l’antigène grippal dont les résultats sont prêts en 10 minutes environ. Le test RSV, en revanche, est limité à environ la moitié des centres de pédiatrie pour enfants du Texas et à aucun des centres de soins d’urgence, car le test ne peut être administré que par un prélèvement nasal effectué par un médecin. Comme il n’existe pas de traitement ou de thérapie spécifique contre le VRS, les avantages du test du VRS peuvent en réalité être assez faibles, ce qui conduit souvent les parents à être frustrés quant aux prochaines étapes après le diagnostic.

“Il existe un certain nombre de virus respiratoires qui peuvent présenter des symptômes similaires à ceux du RSV, et certains de ces virus peuvent même entraîner les mêmes effets indésirables que le virus RSV”, a déclaré Galiatsatos. “Par conséquent, nos médecins doivent aider les parents à comprendre cela et leur indiquer quand consulter un médecin en cas d’aggravation des symptômes.”

Il existe deux nouveaux vaccins contre le RSV pour traiter certains groupes démographiques de patients, a ajouté Spinner. L’un d’entre eux est un vaccin contre le VRS destiné aux nourrissons de moins de 8 mois, bien que l’offre soit limitée. Il existe également un vaccin contre le VRS disponible pour les femmes enceintes (entre 32 et 36 semaines). gestation) qui s’est révélé efficace pour lutter contre les infections par le VRS chez les nouveau-nés jusqu’à l’âge de 6 mois.

Les médecins doivent continuer à souligner aux patients que les vaccinations contre la COVID-19 et la grippe jouent un rôle clé pour assurer la sécurité de leurs familles pendant les saisons d’infections respiratoires considérables.

“Ces vaccins sont extrêmement sûrs et, même s’ils ne préviennent pas toujours l’infection, ils sont extrêmement efficaces pour prévenir des conséquences plus graves, telles que l’hospitalisation ou la mort”, a déclaré Galiatsatos.