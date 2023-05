Diagnostiquer la MPOC génétique

Il n’est pas toujours facile d’obtenir un diagnostic de déficit en alpha-1 antitrypsine (AAT), une maladie rare qui entraîne parfois de graves lésions pulmonaires et hépatiques. En fait, la plupart des personnes atteintes de ce trouble ne sont jamais diagnostiquées du tout, disent les experts.

Aussi appelée alpha-1, cette maladie génétique signifie que vous n’avez pas assez de protéine alpha-1 antitrypsine dans votre circulation sanguine. Lorsqu’il affecte vos poumons, il peut entraîner une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Normalement, l’AAT protège vos poumons contre les dommages tandis que votre système immunitaire combat l’infection et l’inflammation. Mais sans suffisamment d’AAT, les substances libérées au cours du processus immunitaire peuvent endommager vos poumons et les rendre plus vulnérables aux dommages causés par le tabagisme ou la pollution.