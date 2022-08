Diagnostic Robotics lève 45 millions de dollars pour la gestion des soins basée sur l’IA et davantage de financements pour la santé numérique

Diagnostic Robotics, qui propose des outils d’IA pour la gestion de la santé de la population et le triage des patients vers le meilleur site de soins, a annoncé la semaine dernière avoir levé 45 millions de dollars en financement de série B.

Le cycle a été mené par les investisseurs de StageOne avec la participation d’investisseurs tels que Mayo Clinic, Technion – Israel Institute of Technology et le cofondateur de Berkshire Partners, Bradley Bloom. La startup a déclaré que les fonds iraient au développement de produits et à l’investissement dans les ventes et le marketing, ainsi qu’aux nouvelles embauches.

“Diagnostic Robotics utilise les modèles prédictifs les plus précis, s’appuyant sur des définitions nuancées du risque et déplaçant l’attention du ciblage purement basé sur le risque vers un ciblage cliniquement exploitable pour non seulement changer la façon dont les plans de santé approchent leurs membres, mais pour améliorer considérablement les parcours de soins cliniques des membres “, a déclaré la PDG Kira Radinsky dans un communiqué.

Syapse, société de preuves du monde réel axée sur l’oncologie, a conclu un cycle de financement de croissance de 35 millions de dollars dirigé par une filiale d’Innovatus Capital Partners.

Les autres participants à l’augmentation comprennent Ally Bridge Group, Amgen Ventures, Merck Global Health Innovation Fund, Northpond Ventures, Revelation Alpine LLC, Safeguard Scientifics et Social Capital.

« Nous sommes extrêmement heureux qu’Innovatus soutienne notre mission d’associer la technologie et les données du monde réel pour fournir des soins de santé de haute qualité aux patients atteints de cancer en transformant les données axées sur les fournisseurs en informations exploitables pour les systèmes de santé et les sciences de la vie », a déclaré le PDG Ken Tarkoff dans un déclaration.

La plate-forme technologique de soins aux personnes âgées Sage a levé 9 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par Goldcrest Capital.

Parmi les autres investisseurs participant à la ronde figurent ANIMO Ventures, Distributed Ventures et Merus Capital. Sage propose une application dans laquelle les soignants peuvent recevoir des alertes d’assistance et conserver des notes sur la santé et les besoins de leurs patients. Ils offrent également une plate-forme d’analyse permettant aux soignants et aux établissements de soins pour personnes âgées de suivre le nombre d’alertes qu’ils reçoivent et le temps qu’il faut pour y répondre.

“J’ai vu de première main les défis que ma grand-mère avait à conserver son indépendance en vieillissant. En même temps, ses soignants avaient des outils limités pour soutenir leurs efforts, et ce n’était pas durable. Chaque jour, nous entendons des histoires sur la façon dont notre technologie améliore la vie. Je suis fier de notre équipe qui s’est engagée à fournir à l’industrie le meilleur logiciel de sa catégorie pour assurer la sécurité des personnes âgées et donner aux soignants un avantage dans leurs soins quotidiens “, PDG et cofondateur Raj Mehra a déclaré dans un communiqué.

La plateforme de gestion des maladies chroniques basée au Royaume-Uni, Suvera, a annoncé qu’elle avait levé 5 millions de livres sterling (6,1 millions de dollars) lors d’un cycle de financement dirigé par Morningside Ventures.

La société a déclaré qu’elle utiliserait le capital pour investir dans son équipe et toucher davantage de patients et d’organisations partenaires au Royaume-Uni. Le dernier cycle porte son augmentation totale à plus de 7 millions de livres sterling.