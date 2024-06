Diagnostic précoce de l’autisme amélioré grâce à la technologie de suivi oculaire

Résumé: Les biomarqueurs de suivi oculaire peuvent améliorer le diagnostic de l’autisme chez les enfants. La combinaison du suivi oculaire avec les évaluations en soins primaires a augmenté la précision du diagnostic à 91 % de sensibilité et 87 % de spécificité.

Source: Université de l’Indiana

Aux États-Unis, près de 3 % de tous les enfants reçoivent un diagnostic d’autisme, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais une équipe collaborative de chercheurs de l’Université d’Indiana et de l’Université Purdue trouve des moyens de poser le bon diagnostic plus tôt.

« Le nombre d’enfants nécessitant des évaluations de l’autisme dépasse la capacité des spécialistes formés pour fournir ce service », a déclaré Rebecca McNally Keehn, PhD, professeure adjointe de pédiatrie à la faculté de médecine de l’IU.

Les enfants et leurs familles attendent actuellement un an ou plus pour accéder aux évaluations. C’est un problème car les enfants manquent des opportunités d’intervention au moment optimal de l’impact.

McNally Keehn est l’auteur principal d’un article récemment publié dans Réseau JAMA ouvert qui décrit l’étude menée par l’équipe de recherche sur le diagnostic de l’autisme à l’aide de biomarqueurs de suivi oculaire dans des cliniques de soins primaires de l’Indiana.

L’équipe s’est rendue dans des cabinets participant au système Indiana Early Autism Evaluation Hub et a mené une évaluation aveugle de niveau recherche sur 146 enfants âgés de 14 à 48 mois.

« Les biomarqueurs diagnostiques sont des caractéristiques qui fournissent une indication discrète et objective du diagnostic. Il a été démontré que les biomarqueurs de suivi oculaire qui mesurent l’attention sociale et non sociale et la fonction cérébrale différencient les jeunes enfants diagnostiqués autistes de ceux souffrant d’autres troubles neurodéveloppementaux », a déclaré McNally Keehn.

« Cependant, malgré d’énormes investissements dans la découverte de biomarqueurs de suivi oculaire, il y a eu une lacune dans la traduction des biomarqueurs de suivi oculaire en avantages cliniques.

Pour effectuer le suivi oculaire, les enfants de l’étude se sont assis sur une chaise haute ou sur les genoux d’un soignant et ont regardé des vidéos sur un écran d’ordinateur, tandis que les chercheurs enregistraient leurs mouvements oculaires et la taille de leurs pupilles.

Lorsque le diagnostic et la certitude diagnostique d’un clinicien de soins primaires ont été combinés avec des mesures de biomarqueurs de suivi oculaire, la sensibilité du modèle était de 91 % et la spécificité de 87 %, ce qui signifie qu’ils ont établi un diagnostic d’autisme plus précis.

McNally Keehn a déclaré que des études comme celles-ci peuvent aider à réduire les retards dans l’accès aux évaluations de l’autisme en équipant mieux les cliniciens de soins primaires d’une approche diagnostique multi-méthodes.

« Il s’agit d’un problème de santé publique et notre approche a le potentiel d’améliorer considérablement l’accès à un diagnostic précis et rapide dans les communautés locales », a déclaré McNally Keehn.

La prochaine étape de l’équipe consiste à mener une étude de réplication et de validation à grande échelle de leur modèle de diagnostic à l’aide de l’intelligence artificielle. Ensuite, ils espèrent mener un essai clinique étudiant l’efficacité du modèle de diagnostic dans les évaluations en temps réel des soins primaires.

Parmi les autres auteurs de l’étude figurent Patrick Monahan, Brett Enneking, Tybytha Ryan et Nancy Swigonski d’IU et Brandon Keehn de Purdue.

« Biomarqueurs de suivi oculaire et diagnostic de l’autisme en soins primaires» par Rebecca McNally Keehn et al. Réseau JAMA ouvert

Abstrait

Biomarqueurs de suivi oculaire et diagnostic de l’autisme en soins primaires

Importance

Trouver des solutions efficaces et évolutives pour remédier aux retards de diagnostic et aux disparités dans l’autisme est un impératif de santé publique. Les approches qui intègrent des biomarqueurs de suivi oculaire dans des modèles communautaires d’évaluation de l’autisme à plusieurs niveaux sont prometteuses pour résoudre ce problème.

Objectif

Déterminer si une batterie de biomarqueurs de suivi oculaire peut différencier de manière fiable les jeunes enfants avec et sans autisme dans un échantillon de référence communautaire collecté lors d’une évaluation clinique dans le cadre de soins primaires et évaluer si la combinaison de biomarqueurs de suivi oculaire avec un praticien de soins primaires (PCP) le diagnostic et la certitude du diagnostic sont associés au résultat du diagnostic.

Conception, cadre et participants

Les PCP du système Hub d’évaluation précoce de l’autisme (EAE) ont référé un échantillon consécutif d’enfants à cette étude diagnostique prospective pour un test d’index de suivi oculaire en aveugle et une évaluation de suivi par des experts du 7 juin 2019 au 23 septembre 2022. Les participants comprenaient 146 enfants ( âgés de 14 à 48 mois) référés consécutivement par 7 hubs EAE. Sur 154 enfants inscrits, 146 ont fourni des données utilisables pour au moins une mesure de suivi oculaire.

Principaux résultats et mesures

Les principaux critères de jugement étaient la sensibilité et la spécificité d’un test composite de suivi oculaire (c’est-à-dire l’indice), qui était une mesure consolidée basée sur des indices de suivi oculaire significatifs, comparée au diagnostic clinique d’autisme expert standard de référence. Les mesures des résultats secondaires étaient la sensibilité et la spécificité d’une approche intégrée utilisant un test index et un diagnostic et une certitude de PCP.

Résultats

Parmi 146 enfants (moyenne [SD] âge, 2,6 [0.6] années; 104 [71%] mâle; 21 [14%] Hispanique ou Latin et 96 [66%] Blanc non latin ; 102 [70%] avec un diagnostic d’autisme standard de référence), 113 (77 %) avaient des résultats d’autisme concordants entre l’indice (biomarqueur composite) et les résultats de référence, avec une sensibilité de 77,5 % (IC à 95 %, 68,4 %-84,5 %) et une spécificité de 77,3 % (95 % IC, 63,0%-87,2%).

Lorsque le diagnostic index était basé sur la combinaison d’un biomarqueur composite, du diagnostic de PCP et de la certitude diagnostique, les résultats étaient concordants avec la norme de référence pour 114 des 127 cas (90 %) avec une sensibilité de 90,7 % (IC à 95 %, 83,3 %-95,0). %) et une spécificité de 86,7 % (IC à 95 %, 70,3 %-94,7 %).

Conclusions et pertinence

Dans cette étude diagnostique prospective, un biomarqueur composite de suivi oculaire a été associé à un diagnostic clinique d’autisme basé sur la meilleure estimation, et un modèle de diagnostic intégré incluant le diagnostic de PCP et la certitude diagnostique a démontré une sensibilité et une spécificité améliorées. Ces résultats suggèrent que le fait d’équiper les PCP d’une approche diagnostique multiméthode a le potentiel d’améliorer considérablement l’accès à un diagnostic précis et rapide dans les communautés locales.