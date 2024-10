Diagnostic de Taylor — Qu’est-ce que le syndrome du cœur brisé ? Réel?

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, Soaps.com peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Peut-être devrions-nous prendre L’audacieux et le beau comme un conte médical de précaution. Après avoir été convaincue qu’elle était en train de mourir d’une insuffisance cardiaque, Taylor a refusé les tests de suivi, a renoncé à demander un deuxième avis et a simplement décidé qu’elle devait commencer à dire adieu à tous ceux qui lui étaient chers. Bien sûr, jusqu’à ce qu’elle dise à Ridge ce qui se passait et qu’il la pousse à se battre pour sa vie.

Et c’est une bonne chose qu’il ait fait ! Parce qu’il a fallu exactement une journée pour demander un deuxième avis pour comprendre ce qui n’allait pas chez Taylor. Et bon sang, aurait-elle eu un œuf sur le visage si elle n’avait pas passé plus de tests et s’était contentée de dire à tout le monde qu’elle était en train de mourir… pour continuer à continuer !

Il s’avère que le problème, grâce au Dr Buckingham, est le syndrome du cœur brisé, qui n’est pas seulement une façon poétique de dire que quelqu’un est triste. (Vous pouvez découvrir comment tout cela s’est passé dans le récapitulatif d’aujourd’hui ici.)

Nous savons tous que le stress peut avoir des conséquences néfastes sur le corps, déprimer notre système immunitaire, perturber notre système digestif et causer toute une série de problèmes. Mais cela peut aussi avoir des conséquences néfastes sur notre cœur. Et l’un des moyens d’y parvenir est de provoquer syndrome du coeur briséqui peut provoquer des douleurs imitant une crise cardiaque et interrompre la circulation sanguine dans certaines parties du cœur. Il peut également y avoir un essoufflement, des battements cardiaques irréguliers, des évanouissements. Alors oui, c’est très réel et très effrayant.

Mais en même temps, le syndrome du cœur brisé est rarement mortel et généralement temporaire. Depuis un certain temps, nous supposons qu’après que tout le monde aura découvert que Taylor était en train de mourir, Brooke dirait à Ridge de l’épouser sur son lit de mort afin qu’elle puisse mourir heureuse. Ensuite, nous avons pensé qu’un remède miracle serait découvert juste à temps pour la sauver, laissant Taylor et Ridge mariés, tandis que Brooke était furieuse d’avoir trahi son copain.

C’est fini maintenant, parce que Taylor n’est pas en train de mourir. Elle a juste le cœur brisé. Et puisque Ridge était là avec elle pour le diagnostic (il a demandé ce que beaucoup de gens ont fait pour savoir si le syndrome du cœur brisé était réel ou non), on ne peut pas prétendre que Taylor est toujours en train de mourir et de l’épouser sur son faux lit de mort.

Cela dit, il semble encore assez clair vers quoi nous nous dirigeons pour une autre réunion de « Tridge », d’une manière ou d’une autre. Mais bon, c’est peut-être mieux. L’autre solution aurait laissé Brooke constamment à la recherche d’un moyen de séparer Taylor et Ridge. De cette façon, Brooke voudra probablement simplement s’en laver les mains après avoir vu les deux se tourner et se rapprocher lentement. De plus, avec Katie rejetant Bill (encore !) parce que Brooke est son véritable amour, on a certainement l’impression qu’elle retournera bientôt auprès de Bill aussi !

