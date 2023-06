Diagnostic Alzheimer, Parkinson : un nouvel outil créé

Après un an d’attente pour un neurologue à Halifax, le mari de Tracy Brander a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson d’apparition précoce. Son mari, aujourd’hui âgé de 54 ans, en avait alors 39.

« Ce n’était pas mal les premières années, vous savez. Mais ces trois dernières années, cela a été terrible pour lui. Il peut à peine marcher. Il souffre beaucoup », a déclaré Brander à CTVNews.ca mercredi.

Alors que l’âge moyen pour développer la maladie de Parkinson est d’environ 60 ans, l’apparition précoce survient chez 5 à 10 % des personnes diagnostiquées de moins de 40 ans, selon le site Web de Parkinson Canada.

Brander a dit qu’elle aimerait savoir si l’un de ses quatre enfants contractera également la maladie, et avec des antécédents familiaux personnels d’Alzheimer – une autre maladie neurodégénérative – l’étudiante en sciences infirmières de l’Université Dalhousie cherche des moyens de les faire diagnostiquer avant de montrer tout symptôme .

C’est quelque chose qui n’aurait pas été possible il y a des décennies, mais de nouvelles recherches signifient que c’est maintenant une option pour la famille de Brander.

Des chercheurs du département d’électronique de l’Université Carleton à Ottawa ont créé un appareil de test révolutionnaire pour détecter les premiers signes de la maladie de Parkinson et de la maladie d’Alzheimer grâce à des activités biomoléculaires dans la salive d’une personne.

L’appareil imprimé en 3D de la taille d’une paume est doté de capteurs bioélectroniques qui aident à surveiller la concentration d’hormones – telles que la dopamine, le cortisol et quelques autres hormones de stress – et l’agrégation de protéines pour les maladies neurodégénératives.

Jusqu’à récemment, on croyait que les biomarqueurs de Parkinson et d’Alzheimer (molécules biologiques) ne pouvaient être trouvés que dans le sang ou les tissus, rendant les tests actuels pour ces maladies onéreux et nécessitant des mesures invasives comme les ponctions lombaires.

Dans le même temps, les individus doivent présenter une détérioration cognitive et physique importante avant de recevoir un diagnostic définitif.

Ravi Prakash, professeur de génie électrique et biomédical et chercheur principal au laboratoire de capteurs et dispositifs organiques de Carleton, a déclaré mardi à CTVNews.ca que cet outil non invasif utilise des recherches récentes montrant que la présence des maladies est à une échelle moléculaire plus petite.

« Si nous pouvons quantifier la présence d’une pathogenèse dans la salive, cela rendra le diagnostic et le traitement plus efficaces et plus faciles », a déclaré Prakash.

L’Institut canadien d’information sur la santé a publié un rapport en 2007 intitulé Le fardeau des maladies, troubles et blessures neurologiques au Canada, indiquant que le coût total combiné de 11 affections neurologiques courantes, dont la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer, était estimé à 8,8 milliards de dollars en 2000-2001. .

Si ces maladies peuvent être détectées tôt, « la quantité de médicaments nécessaires au traitement et les soins requis seront bien inférieurs à ce qu’ils sont actuellement », a déclaré Prakash.

L’appareil est actuellement au stade de prototypage et fera l’objet de tests avancés en laboratoire avec des essais cliniques dans l’année.

Brander, qui a contacté Prakash au sujet du nouvel outil, a déclaré qu’elle était intéressée par la partie recherche d’un point de vue professionnel, mais personnellement, « j’aimerais faire diagnostiquer (mes enfants) et ne pas les faire arriver au stade qui (mon mari) était à avant qu’ils ne découvrent s’ils l’ont ou non.