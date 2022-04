Diablo Immortal arrive le 2 juin sur iOS, Android et PC

Blizzard vient d’annoncer un nouveau jeu Diablo – il s’appelle Diablo Immortal et sera disponible pour Android, iOS et PC. Il prendra en charge le jeu croisé et la progression croisée, ce qui signifie qu’il y aura un personnage qui pourra être joué à la fois sur mobile et sur un ordinateur de bureau.

Le jeu sera gratuit et en ligne uniquement, et selon l’équipe Diablo, il aura de nouveaux personnages, des scénarios et du contenu supplémentaire pour une “expérience en constante évolution”. Les préinscriptions avant le lancement du 2 juin sont déjà ouvertes et nous avons fourni un lien à la fin de cet article.

Le Diablo Immortal se situe entre Diablo II: Lord of Destruction et Diablo III, et les joueurs doivent trouver tous les fragments de la pierre du monde – les morceaux restants après que la pierre a été brisée par Tyrael et dispersée dans tout le sanctuaire.

Diablo Immortal conservera certains personnages classiques préférés des fans comme le barbare, le sorcier et le nécromancien, ainsi que l’idée d’ensembles d’armes et d’armures et de certains objets uniques. Le pillage offrira également une personnalisation plus poussée du personnage.

Jouer sur iOS et Android sera assez simple – un côté de l’écran du bas sera pour le mouvement, l’autre pour les attaques, l’utilisation de potions, la magie, etc. Cependant, les commandes sur PC évoluent – se déplacer et attaquer avec la souris resteront , mais Diablo Immortal aura également un mouvement WASD.

Il existe également quatre actions présélectionnées avec les touches 1, 2, 3, 4 utilisées comme raccourci, et les potions seront utilisées avec la touche Q.

Source (pré-inscription)