Diablo 4 : date de sortie, spécifications PC et tout ce que vous devez savoir

Diablo 4le dernier opus du populaire dungeon crawler, est l’un des grands jeux de 2023, et si les récents tests bêta en sont une indication, ce sera également l’un des meilleurs jeux de l’année.

Diablo 4 ramène les joueurs dans le monde sombre de Sanctuary, où les forces du ciel et de l’enfer manipulent les humains pour faire leur offre. La Mère du Sanctuaire, Lilith, est de retour et a l’intention de répandre son mal à travers le monde. C’est aux joueurs d’affronter ses forces et de l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Quand Diablo 4 sort-il ?

Il doit sortir le 6 juin.

Sur quels systèmes Diablo 4 sera-t-il disponible ?

Diablo 4 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S pour 70 $.

Quelle est la configuration PC requise pour Diablo 4 ?



Les exigences minimales sont :

Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350 Mémoire: 8 Go de RAM

8 Go de RAM Graphique: Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280 Stockage: Disque SSD avec 90 Go d’espace disponible

Blizzard recommande les spécifications suivantes :

Système opérateur: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur: Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X Mémoire: 16 Go de RAM

16 Go de RAM Graphique: Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470 Stockage: SSD avec 90 Go d’espace disponible

Quelles classes sont disponibles dans Diablo 4 ?

Cinq classes sont disponibles dans Diablo 4 : Barbare, Voleur, Sorcier, Druide et Nécromancien.

Quelle est l’histoire de Diablo 4 ?

Diablo 4 est la dernière entrée du légendaire RPG d’action d’exploration de donjons. Les joueurs combattront la horde de monstres contrôlés par Lilith, la fille de Méphisto, l’un des Grands Maléfiques, et appelée la « mère » de Sanctuary, le monde dans lequel se déroule la série Diablo.

Quoi de neuf dans Diablo 4 ?

L’un des plus grands changements dans le nouveau jeu Diablo est le monde ouvert. Les joueurs peuvent désormais explorer plus de zones de Sanctuaire que dans les jeux précédents. C’est tellement que les gros joueurs peuvent débloquer des chevaux plus tard dans le jeu.

Un autre changement dans Diablo 4 est la personnalisation des personnages. Les précédents jeux Diablo avaient déjà conçu des héros, mais dans les jeux les plus récents, les joueurs peuvent personnaliser leur propre personnage.

Diablo 4 aura-t-il des microtransactions ?

Oui, bien que le développeur Blizzard Entertainment affirme qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins esthétiques.