Diablo 4 amène les ténèbres à un nouveau niveau

La série Diablo a connu des hauts incroyables et plus que quelques bas. Des jeux comme Diablo II : Ressuscité a reçu un énorme battage médiatique lors de son annonce, mais n’a pas réussi à convaincre les fans lors de sa sortie. Diablo Immortel a été ridiculisé depuis le premier jour. Diablo 4, cependant, est une autre entrée dans la série avec beaucoup de buzz, et l’équipe de développeurs a une idée de la pression qui s’exerce sur eux ainsi que de l’héritage qu’ils doivent respecter.

Après avoir passé 8 à 10 heures à jouer à Diablo 4 sur le Xbox série X, je peux confirmer que le peu de temps que j’ai passé avec le jeu était carrément dérangeant – dans le bon sens. Le slogan “Return to Darkness” du jeu est plus qu’un stratagème marketing, il annonce un retour dans le monde sombre et sombre de Diablo qui fascine les joueurs depuis les débuts de l’original en 1997. À cette époque, avoir un jeu avec un patron nommé Diablo était assez inquiétant, en 2022, il faut pousser un peu plus loin l’enveloppe.

“Quand vous regardez à quoi ressemble la culture pop dans l’industrie, vous avez Game of Thrones, Walking Dead et Sons of Anarchy”, a déclaré Rod Fergusson, directeur général de Diablo. “Ce sont des sujets très sombres et des thèmes sombres qui sont courants. Nous avons eu l’impression que c’était une opportunité d’embrasser les racines de Diablo et de les mettre au premier plan et de les rendre également grand public.”

À la tête de ce ton plus sombre se trouve le principal antagoniste, Lilith. Elle est la fille de Mephisto, l’un des Grands Mal, et appelée la Mère du Sanctuaire, le monde dans lequel se déroule la série Diablo. Contrairement aux jeux précédents où il y avait une lente accumulation du grand patron derrière tout le mal dans le monde, Blizzard a mis Lilith en tête dès le début dès la toute première cinématique.

Lors de son lancement, Diablo 4 aura cinq classes disponibles pour jouer : Barbare, Voleur, Sorcière, Nécromancien et Druide. Comme le Nécromancien n’était pas disponible, je suis allé avec le Barbare pour avoir une idée du combat au corps à corps et de sa dynamique, et c’est l’une des classes auxquelles j’ai le plus joué dans la série.

La construction jouable commence à Fractured Peaks avec le cheval de mon héros tué, le laissant seul dans une grotte pour la nuit. Des grottes est venu le premier arrêt, Nevesk, une toute petite ville où les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Lilith a déjà eu un impact sur les quelques personnes ici, et son véritable pouvoir vient du fait que les gens se livrent à leur côté obscur. C’était la première interaction de mon personnage avec d’autres PNJ, et il était assez clair que les développeurs voulaient donner au héros plus de place dans l’histoire en ayant leur propre dialogue et en jouant un rôle dans les cinématiques.

C’est dans la ville de Nevesk que l’effet de Lilith sur les habitants de Sanctuary est montré. Il y a bien plus pour elle que d’être simplement diabolique, ce qui la place comme un antagoniste intéressant lorsqu’on la compare aux autres grands maux des précédents titres de Diablo. Bien que son plan ultime ne soit pas apparent dès le début, la présence de Lilith se fait immédiatement sentir et a été délibérément faite par l’équipe de développement.

Divertissement Blizzard



“En vous faisant démêler son histoire sur ce qui se passe, son impact sur le monde, vous entendez ses motivations”, a déclaré le directeur du jeu Joe Shely. “Vous comprenez ce qu’elle essaie de faire et vous vous connectez davantage à elle et peut-être qu’il y a même un peu d’ambiguïté là où vous êtes, regardez Star Wars et faites comme si Vader avait raison, je pense que cette notion d’avoir plus de temps face au grand méchant signifie que c’est une résolution beaucoup plus satisfaisante lorsque vous jouez à travers l’histoire au fur et à mesure que vous la traversez.”

Diablo 4 ne s’éloigne pas de l’action hack-and-slash pour laquelle la série est connue, mais le mouvement semble plus fluide et actif grâce au mouvement d’évasion. Introduit pour la première fois dans Diablo 3, le bouton d’évasion semble plus intégré dans la suite. Certains ennemis télégraphient des attaques, permettant au joueur de s’enfuir en réponse. Les développeurs disent qu’au fur et à mesure que les joueurs montent de niveau, d’autres options d’évasion, telles que la possibilité de réaliser plusieurs esquives à la fois, peuvent être déverrouillées.

Divertissement Blizzard



L’arbre de compétences de Diablo 4 a également évolué. En tant que personne qui a joué à tous les jeux Diablo, il a fallu un peu de temps pour s’y habituer. Les options disponibles offrent aux joueurs la liberté de personnaliser des styles de jeu spécifiques, mais ne laisseront pas les débutants confus. En tant que barbare, je pourrais me concentrer sur des armes à double maniement pour des attaques plus rapides qui infligent plus de dégâts de saignement ou utiliser une arme tranchante à deux mains afin d’effectuer une attaque tournoyante me permettant de tailler à travers d’énormes groupes d’ennemis. L’arbre ressemblait à un buffet d’attaques, mais il y avait une logique dans tout cela comme dans les précédents jeux Diablo.

Comme prévu dans un jeu Diablo, il y a beaucoup de donjons à nettoyer dans Diablo 4, mais le nouveau monde ouvert du jeu ajoute une couche de complexité à la procédure. J’ai été surpris lorsque je suis tombé sur une falaise et qu’il y avait une option pour “descendre” menant à une autre partie de la carte. Bien qu’il n’y ait pas un vaste monde ouvert comme Elden Ring de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il était intéressant d’avoir un territoire plus large à explorer. Les précédents jeux Diablo avaient des cartes générées de manière procédurale qui étaient grandes, mais limitées. Alors que Fractured Peak était encore limité, je n’avais pas l’impression d’être lié à une carte. Il y a des chevaux disponibles à l’achat, mais seulement après avoir terminé une quête disponible plus tard.

Divertissement Blizzard



Au moment où j’ai joué à la construction, je me suis retrouvé obligé par l’histoire de Diablo 4 ainsi que par la façon dont elle se jouait, ce qui n’est pas ce que j’ai ressenti dans Diablo 3 où c’était le gameplay qui m’a fait revenir mais le scénario a été rapidement oublié. . Combinez cela avec un monde ouvert et j’étais encore plus incité à explorer le monde tout en voyant comment je peux construire mon barbare. C’est cette combinaison d’histoire et de gameplay qui rend ce que j’ai joué de Diablo 4 si intéressant et devrait être le même pour les fans quand il sortira.

Diablo 4 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Une date n’a pas été officiellement fixée mais une fuite est apparue sur Twitter Mardi indiquant la date du 5 juin 2023.