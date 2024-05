Diabétiques, profitez des mangues sans culpabilité cet été avec ces 4 conseils simples

L’expert recommande de ne pas consommer plus d’une mangue par jour pour maintenir une glycémie saine.

Avec l’été, la saison des mangues est également là. C’est l’un des fruits les plus appréciés, à la fois délicieux et nutritifs. Les mangues regorgent de vitamine C, de vitamine A, de cuivre, d’acide folique, de magnésium, de potassium, de vitamine B6 et de vitamine K. L’ajouter à votre alimentation peut améliorer votre santé intestinale, aider à maintenir un poids santé, améliorer la santé de la peau et des cheveux, contrôler la tension artérielle. et renforcer l’immunité.

Comme les mangues sont extrêmement sucrées, on pense généralement qu’elles ne sont pas sans danger pour les diabétiques et qu’elles peuvent contribuer aux pics de glycémie. Cependant, avec quelques précautions simples, les diabétiques peuvent eux aussi profiter des mangues cette saison. Dans une publication Instagram, la nutritionniste Lovneet Batra a partagé quelques conseils simples qui peuvent aider les diabétiques à consommer des mangues sans se soucier des pics de glycémie. Jetons un coup d’œil à ceux-ci.

Conseils aux diabétiques pour consommer des mangues en toute sécurité

« Si vous aimez manger des mangues mais que vous avez peur que cela fasse grimper votre taux de sucre dans le sang, voici quelques astuces qui peuvent vous aider », a déclaré Batra dans la vidéo.

1. Contrôle des portions

L’expert recommande de ne pas consommer plus d’une mangue par jour pour maintenir une glycémie saine. « Une mangue moyenne contient environ 50 grammes de glucides, donc si vous consommez une demi-mangue par jour, tout ira bien », a-t-elle mentionné dans la vidéo.

2. Équilibrez-le bien

Pour équilibrer la teneur en glucides et en sucre, la nutritionniste recommande de les combiner avec des graisses et des fibres saines.

Dans son article, l’expert explique qu’il est important de combiner ce fruit riche en glucides avec d’autres nutriments, notamment des fibres et des graisses saines. Vous pouvez boire une tasse d’eau citronnée avec des graines de chia trempées ou des amandes et des noix trempées avant de manger une mangue. Cela diminuera le pic de glucose après avoir mangé le fruit

3. Calendrier

Pour maintenir une glycémie saine, il est important de manger des mangues au bon moment. Essayez de le prendre avant vos heures d’activité, comme avant une promenade et une séance d’entraînement.

4. Mangez sous la bonne forme

Les diabétiques devraient manger des fruits sous leur forme naturelle. De même, consommez la mangue telle quelle et évitez les jus ou les shakes pour éviter les pics de glycémie.

Les diabétiques peuvent manger des fruits en toute sécurité. Mais rappelez-vous que le contrôle des portions et les horaires des repas jouent un rôle important.

Avertissement : ce contenu, y compris des conseils, fournit uniquement des informations génériques. Il ne remplace en aucun cas un avis médical qualifié. Consultez toujours un spécialiste ou votre propre médecin pour plus d’informations. NDTV ne revendique aucune responsabilité quant à ces informations.