Diabète et endocrinologie | Sinai Health

Chaque année, plus de 20 000 patients visitent nos cliniques de diabète et d’endocrinologie au Leadership Sinai Centre for Diabetes (LSCD). Notre centre est un chef de file national dans la prestation de soins aux personnes atteintes de diabète complexe, de maladies thyroïdiennes et d’autres troubles endocriniens. Nous nous spécialisons également dans les soins aux femmes enceintes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 préexistant, ainsi qu’aux personnes atteintes de diabète sucré gestationnel (DG).

Notre programme est reconnu pour faire progresser les soins et la recherche sur le diabète à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale.

Nos endocrinologues mènent des recherches parallèlement à leur travail clinique, ce qui donne aux patients la possibilité de participer à des essais cliniques pour faire progresser les soins du diabète.

Nous sommes entièrement affiliés à la Université de Toronto et un leader reconnu en matière d’éducation sur le diabète.