L’actrice Dia Mirza se souvient de son moment qui a changé sa vie en décembre 2000 lorsqu’elle a remporté le concours international Miss Asie-Pacifique, affirmant que cette victoire donnait l’impression qu’elle avait transformé son ancienne vie en une nouvelle.

« Je n’ai pas été élevée pour être compétitive. C’est peut-être pour cette raison que je ne me suis jamais demandé ce qui se passerait si je ne gagnais pas. En tant que jeune fille d’Hyderabad, je suis allée à la fois au concours de Miss Inde et à Miss Asia Pacific International en pensant que J’apprécierais cette opportunité et j’en profiterais au maximum », a déclaré Dia, qui n’avait que 18 ans à l’époque.

«Chaque fois que je ressentais le désir de gagner, je me sentais en fait mal à l’aise. Mais avec le recul, gagner me faisait passer de mon ancienne vie à une nouvelle. J’étais toujours la même mais tout le reste avait changé. Et depuis, mon l’attitude envers chaque nouvelle opportunité a été la même. Je l’aborde avec gratitude et humilité et j’apprends, m’imprègne et en tire le meilleur parti », a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite fait ses débuts d’actrice avec Rehnaa Hai Terre Dil Mein en 2001.

Aujourd’hui, elle est également productrice et ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies pour l’environnement et avocate du secrétaire général des Nations Unies pour les objectifs de développement durable (ODD).

«Quand je regarde en arrière, je sens juste que tout était censé arriver. J’ai été repéré par un mannequin à 16 ans, les campagnes publicitaires, les défilés de mode, les séances de rédaction qui ont suivi. Et puis le concours de Miss Inde et la couronne internationale, Bien sûr. Tout cela semblait intimidant à l’époque, mais je suppose qu’à un certain niveau, j’étais prêt. Comme je le suis toujours, quand un autre défi nouveau et passionnant me fait signe », a déclaré Dia.

Sur le secret de la victoire, elle a partagé: « Croire en soi, être authentique et faire confiance à la vie. Et toujours en sachant qu’une plus grande force est à l’œuvre pour vous emmener vers un but plus élevé où vous pouvez faire une différence positive, d’une manière ou d’une autre. »