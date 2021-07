Dia Mirza et Vaibhav Rekhi annoncent la naissance de leur fils et dévoilent leur nom

Prenant les fans et l’industrie par surprise, Dia Mirza et Vaibhav Rekhi ont annoncé la naissance de leur fils, Avyaan Azaad Rekhi. Dans un article sur les réseaux sociaux profondément personnel et émotionnel, Dia a partagé que le petit était né le 14 mai et qu’il se renforce actuellement dans une unité de soins intensifs néonatals.

Dia a écrit: « Pour paraphraser Elizabeth Stone, avoir un enfant, c’est décider pour toujours de laisser son cœur se promener en dehors de son corps. » Ces mots illustrent parfaitement Vaibhav et mes sentiments en ce moment. Notre rythme cardiaque, notre fils Avyaan Azaad Rekhi est né le 14 mai. Arrivé tôt, notre petit miracle a depuis été soigné par des infirmières et des médecins infatigables de l’unité de soins intensifs néonatals.

« Une appendicectomie soudaine pendant ma grossesse et une infection bactérienne ultérieure très grave auraient pu entraîner une septicémie et s’avérer mortelle. Heureusement, les soins et l’intervention opportuns de notre médecin ont assuré l’accouchement en toute sécurité de notre bébé via une césarienne d’urgence. . En regardant cet être minuscule, ce maître zen dans l’admiration et l’émerveillement, nous apprenons de lui, en toute humilité, le vrai sens de la confiance en l’univers et de la parentalité. Et de ne pas avoir peur, et ainsi nous prenons humblement la direction de sa résilience et son courage », lit-on plus loin dans la note de Dia sur Instagram.

« Nous n’avons pas assez de mots pour remercier tous ceux qui continuent de nous aider à vivre cette histoire d’espoir et de foi et à créer un espace sûr, apaisant et stimulant pour Avyaan et moi. Il sera bientôt à la maison ainsi que sa sœur aînée Samaira et ses grands-parents attendent de le tenir dans leurs bras. À nos sympathisants et fans, je veux juste dire – votre inquiétude a toujours beaucoup compté pour moi et s’il avait été possible de partager cette nouvelle avant, nous l’aurions fait. Merci à tous pour tout l’amour, la lumière, la foi et les prières. Nous les rendons à tous ceux qui luttent pour garder espoir en ce moment ou prient pour un être cher. Nous vous voyons, nous vous entendons et ensemble, nous surmonterons cela time ~Dia & Vaibhav. », conclut la note.

Les nouveaux parents ont également demandé aux médias de leur accorder une intimité en ce moment afin qu’ils puissent consacrer toute leur attention et leur énergie à leur bébé.

Pour les non avertis, Dia et Vaibhav se sont mariés le 16 février, plus tôt cette année.