Dia Mirza et sa belle-fille Samaira Rekhi jumelles en blanc et dansent ensemble – Regardez la vidéo | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Dia Mirza est la meilleure amie de la fille du premier mariage de son mari, Samaira Rekhi, et ses manigances du dimanche en sont la preuve.

L’actrice s’est rendue sur son Instagram pour partager une bobine dans laquelle elle apparaît avec Samaira. Le duo peut être vu jumelé dans des t-shirts blancs, des jeans déchirés bleus et des baskets blanches. Dia et Samaira ont fait une chorégraphie sur Iko Iko (My Bestie), de Justin Wellington et étaient absolument adorables.

Dia a sous-titré son message comme « Sunday Shenanigans avec #MyBestie #SundayFunday ».

Regardez la vidéo sympa :

L’actrice Bipasha Basu s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit « Cuties ». La mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, a également laissé tomber un commentaire. « Hahaha cuuuuuties. »

Plus tôt, Dia Mirza et son mari Vaibhav Rekhi ont accueilli leur premier enfant ensemble le 14 mai. C’était un accouchement prématuré et compliqué. Le couple a nommé leur fils Avyaan Azaad Rekhi.

En parlant de cela dans un article précédent, Dia a révélé: « Pour paraphraser Elizabeth Stone, « Avoir un enfant, c’est décider pour toujours que votre cœur se promène en dehors de votre corps. battement de cœur, notre fils Avyaan Azaad Rekhi est né le 14 mai. Arrivé tôt, notre petit miracle a depuis été soigné par des infirmières et des médecins infatigables de l’unité de soins intensifs néonatals.

Dia a également partagé les complications médicales auxquelles elle a été confrontée pendant sa grossesse. « Une appendicectomie soudaine pendant ma grossesse et une infection bactérienne subséquente très grave auraient pu entraîner une septicémie et s’avérer mortelles. Heureusement, les soins et l’intervention opportuns de notre médecin ont assuré l’accouchement en toute sécurité de notre bébé via une césarienne d’urgence. »

Dia a épousé l’homme d’affaires Vaibhav Rekhi le 15 février 2021 et a révélé peu après qu’elle était enceinte.