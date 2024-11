Día de los Muertos a lieu le vendredi et le samedi. Voici où célébrer en Californie

Célébrant la vie et honorant la mémoire des proches décédés, Dia De Los Muertos est une fête unique qui rassemble une dichotomie de couleur, de tradition et d’introspection.

Elle est célébrée vendredi et samedi au Mexique et aux États-Unis.

La plus grande fête aux États-Unis, Dia De Los Muertos à Hollywood Forevera eu lieu le 26 octobre dans le plus ancien parc commémoratif (fondé en 1899) à Los Angeles. L’événement d’une journée entière comprenait des danses folkloriques et traditionnelles, des vendeurs d’art et d’artisanat et des dizaines d’autels spectaculaires dans tout le parc.

Les origines de cette fête remontent à quelques millénaires au Mexiqueà l’époque de l’empire aztèque.

Les Aztèques avaient pour tradition d’honorer les morts, croyant que lorsque quelqu’un mourait, son esprit partait aux enfers. Lorsque les Espagnols sont arrivés et ont ensuite conquis l’empire aztèque au XVIe siècle, ils ont apporté le christianisme et le catholicisme, insufflant le rituel indigène de la Toussaint.

Pendant que le christianisme et le catholicisme prêchent, il n’y a qu’un paradis et un secours.l, il y a plusieurs endroits où les esprits peuvent aller une fois qu’ils ont quitté le monde des vivants, cela dépend simplement de la façon dont la personne est décédée et de son âge au moment de sa mort.

Les nourrissons, par exemple, sont considérés comme des anges gardiens une fois qu’ils quittent le monde des vivants. C’est pourquoi la fête est célébrée sur deux jours : le 1er novembre est en souvenir des jeunes et le 2 novembre est celui des adultes.

Alors que Dia de los Muertos peut être un moment d’introspection privée à la maison, de nombreux endroits à travers l’État célèbrent la fête avec des ofrendas communautaires, des spectacles et d’autres activités pour la famille. Voici une sélection de quelques événements élaborés qui auront lieu cette année.

Le Panteón de Sacramento : Maintenant dans sa 15e année, l’événement a lieu au Centre latino d’art et de culture et propose des spectacles de musique et de danse en direct et des dizaines d’autels.

Festival Dia De Los Muertos à Oakland : Le 29e événement annuel a lieu le 3 novembre et présente des autels communautaires, de la musique live, des vendeurs d’art et d’artisanat, des manèges et des jeux pour les enfants et des rituels aztèques.

Jour des Morts SF à San Francisco : La célébration annuelle du 2 novembre comprend le Festival des Autels au Parc Potrero Del Sol, avec des autels communautaires, des stations d’art et d’artisanat, des cérémonies culturelles et des spectacles en direct.

Avenue annuelle de Altares (Avenue des Autels) à San Jose : Maintenant dans sa 25e année, l’événement annuel du 2 novembre au Mexican Heritage Plaza comprend une promenade sur l’autel et un maquillage sur le thème du Jour des Morts, des lectures privées de tarot, des artisans et créateurs locaux vendant des créations originales et une installation de cimetière pittoresque.

La célébration du Día de los Muertos présentera des musiciens, des danseurs, des poètes, des conférenciers, des autels, de l’artisanat et de la cuisine de 16 h à 21 h le 2 novembre au Oxnard Performing Arts Center, 800 Hobson Way, Oxnard. Visite theopac.org/dia-de-los-muertos pour plus d’informations.

Des danseurs aztèques et folkloriques se produiront lors d’une commémoration de 11 h à 17 h le 2 novembre au cimetière Pierce Brothers Santa Paula, 380 Cemetery Road, Santa Paula. Il y aura également du maquillage, de la décoration de crânes en sucre, de l’artisanat et des vendeurs. La messe sera célébrée à 12h30. Par la suite, l’église Notre-Dame de Guadalupe bénira les tombes. Plus d’informations sont à santapaulaartmuseum.org/event/dia-de-los-muertos-2024.

Día de los Muertos Downtown Ventura proposera un salon automobile, de la musique sur trois scènes, un marché de rue, des cantines en plein air et bien plus encore de 11 h à 18 h le 2 novembre sur trois pâtés de maisons de la rue Main à Ventura. L’événement est présenté par Limón y Sal et Downtown Ventura Social Club. Pour plus de détails, consultez l’événement Publication Instagram.

Le Festival de los Muertos proposera de la musique live, de l’artisanat et de la nourriture de 16 h à 21 h le 1er novembre au centre communautaire Borchard, 190 N. Reino Road, Newbury Park. Pour plus d’informations, visitez crpd.org/events/festival-de-los-muertos.

Une célébration du Día de los Muertos débutera par une messe et la bénédiction des autels à 10 heures le 2 novembre au cimetière et morgue de Santa Clara, 2370 N. H St., Oxnard. L’archevêque José Gomez présidera. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, la diffusion sera diffusée en direct sur lacatholics.org et catholiccm.org/diadelosmuertos.

Le Día de los Muertos sera célébré de 16 h 30 à 21 h le 1er novembre au Oxnard College, 4000 S. Rose Ave., Oxnard. L’événement mettra en vedette la culture, la musique, l’art et la gastronomie. Les détails sont à oxnardcollegefoundation.org/events/dia-de-los-muertos-2024.

Les danseurs se produiront lors d’une célébration du Día de los Muertos de 16 h à 21 h le 2 novembre à Bell Arts Factory, 432 N. Ventura Ave., Ventura. L’événement mettra en vedette des autels, des costumes et bien plus encore. Pour plus d’informations, visitez bellartsfactory.org/events.

Autels, musique, nourriture et activités pour les enfants feront partie du festival Día de los Muertos, de 17 h 30 à 20 h, le 1er novembre à Central Park, 250 Central Ave., Fillmore. Pour en savoir plus, visitez le site de la ville Publication Instagram.

L’organisation étudiante latino-américaine de l’Université luthérienne de Californie célèbre Día de los Muertos de 17h30 à 19h le 1er novembre au Centre pour l’engagement et l’inclusion culturels du syndicat étudiant de l’université, 60 W. Olsen Road, Thousand Oaks. Il y aura de la musique, du maquillage, une piñata et un autel pour les photos des proches. De plus, une exposition au syndicat étudiant présente des autels de justice sociale jusqu’au 5 novembre. Pour en savoir plus, voir www.callutheran.edu/student-life/calendar.

Pour en savoir plus sur les autres activités du comté de Ventura, consultez l’histoire dans le Ventura County Star.