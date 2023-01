Di Marzio: Tottenham a arrêté les pourparlers sur le contrat d’Antonio Conte

Tottenham Hotspur n’est plus en pourparlers avec Antonio Conte sur la prolongation de son contrat au-delà de cette saison.

Conte a succédé à Nuno Espirito Santo au milieu de la saison dernière et a réussi à guider les Spurs vers la Ligue des champions dès la première demande, avant d’investir massivement dans l’équipe l’été dernier. L’Italien a cependant semblé vif avec la presse au cours de la dernière année à propos de s’éloigner du club s’ils ne correspondent pas à son ambition.

Son contrat arrivant à son terme à la fin de la campagne, on s’attendait à ce que Tottenham tente de garder le vainqueur en série dans le nord de Londres – mais maintenant, un journaliste italien renommé a déclaré qu’un nouvel accord était encore loin, car les deux le club et Conte se concentrent sur l’avenir immédiat.

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a été critiqué par les supporters des Spurs ces dernières semaines à propos de la direction du club (Crédit image : David Rogers/Getty Images)

“Antonio Conte et Tottenham ne parlent plus du renouvellement du contrat car Antonio est concentré à 100% sur les matchs et sur sa famille” Gianluca Di Marzio (s’ouvre dans un nouvel onglet) Raconté footballnews.nl (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Je ne pense pas qu’il renouvellera le contrat, mais c’est une prédiction.”

Mauricio Pochettino, qui a dirigé Tottenham avant Jose Mourinho, a été vanté pour un retour potentiel. Di Marzio a déclaré que l’Argentin était un candidat plus probable que son compatriote Diego Simeone, qui a également été lié à des mouvements de Premier League, puisqu’il quitte l’Atletico Madrid à la fin de la saison.

“Je pense que Pochettino peut être le bon successeur d’Antonio Conte, simplement parce qu’il sait tout sur le monde de Tottenham, donc il n’a pas besoin de temps pour s’adapter au club et à la mentalité du club”, a déclaré Di Marzio.

Pochettino pourrait-il retourner dans le nord de Londres? (Crédit image : David Ramos/Getty Images)

“Pour Diego Simone, je ne pense pas que son type de jeu défensif serait pour les fans de Tottenham. Ils veulent une équipe qui va attaquer et une équipe qui essaie d’être spectaculaire avec tous ces joueurs offensifs.

“Je pense que c’est un match difficile pour une mentalité de Diego Simeone.”

