Di Maria prendra sa retraite d’Argentine après la Copa America 2024

L’ailier argentin Ángel Di María a déclaré mardi que la Copa America 2024 serait son dernier tournoi avec l’Argentine. Albicelestemettant ainsi fin à une carrière de 16 ans avec l’équipe nationale.

« Je quitterai l’équipe nationale argentine après la Copa America. C’est fini pour moi, ce sera le dernier tournoi », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde à la radio argentine Urbana Play 104.3.

Di Maria, qui ne fait pas partie de l’équipe argentine pour les éliminatoires de la CONMEBOL de cette semaine en raison d’une blessure, a déclaré que l’une des raisons de son retour à Benfica – l’équipe avec laquelle il a percé en Europe en 2007 – de la Juventus était de l’aider. atteindre la Copa America de l’année prochaine en bonne forme.

« Je suis venu à Benfica pour conserver mes options de pouvoir continuer en équipe nationale », a déclaré Di Maria. « Je savais que je devais jouer dans une bonne équipe pour être à un bon niveau. Je veux jouer la prochaine Copa America et je fais tout mon possible pour être le meilleur dans mon club et à chaque fois que je joue pour l’Argentine. « .

La Copa America 2024 se tiendra du 20 juin au 14 juillet aux États-Unis.

Di Maria est devenu un héros pour son pays après avoir marqué des buts lors des deux finales au cours desquelles l’Argentine a remporté des trophées au cours des deux dernières années. Il a marqué le seul but contre le Brésil lors de la finale de la Copa America en 2021 et le premier de son équipe lors de la victoire contre la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022.

« Je l’ai dit à plusieurs reprises à ma famille, la Copa America a changé nos vies pour toujours », a déclaré Di María. « Parce que ça arrivait toujours [to the finals] et je l’ai perdu, jusqu’au jour où je suis rentré à la maison et ils m’ont dit « cette fois, tu l’as gagné ».

« Après avoir été champion du monde, les gens te reconnaissent partout. J’emmène mes filles à l’école au Portugal et il y a des enfants de cinq ou six ans et ils me disent : ‘Tu es champion du monde.’ C’est la seule chose qu’ils savent de moi. »

Di María, qui a également joué pour le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid au cours de sa prolifique carrière européenne, a marqué 29 buts pour l’Argentine. En plus des titres de la Coupe du Monde et de la Copa America, il a remporté la médaille d’or à Pékin en 2008 avec l’Argentine et à la Coupe du Monde U20 de la FIFA en 2007.