Di María marque et Messi revient lors de la victoire de l’Argentine contre l’Équateur lors de la préparation de la Copa América

Angel Di María marqué comme Lionel Messi est revenu sur la scène internationale pour la première fois en six mois, aidant l’Argentine à remporter une victoire 1-0 contre l’Équateur lors d’un match de préparation de la Copa América dimanche au Soldier Field de Chicago.

Messi a été absent pendant la première mi-temps avant de remplacer Di María à la 56e minute.

Une blessure à l’ischio-jambier droit a empêché l’octuple vainqueur du Ballon d’Or et star de l’Inter Miami de participer aux deux précédents matches de préparation de l’Argentine contre le Salvador et le Costa Rica en mars.

« Avec Léo [Messi], il n’est pas nécessaire de le risquer. Pas seulement avec lui, mais avec d’autres comme [Nicolas] Otamendi n’a pas joué. Ange [Di María] n’a joué que quelques minutes, Julian [Alvarez] et Lautaro [Martinez] la même chose », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

« Nous voulons prendre soin de ces joueurs et leur permettre d’arriver au tournoi dans les meilleures conditions possibles ».

Sous le regard de Messi depuis le banc, Di María a envoyé une passe inversée de Cristian Romero dans le filet pour ouvrir le score à la 40e minute.

« Nous savons que la Copa America sera compliquée, vous pouvez le voir aujourd’hui dans le match. Les joueurs s’y mettent et il y aura des matchs difficiles », a déclaré Di María à TyC Sports. « Je pense qu’aujourd’hui, c’était un bon match pour démontrer ce que nous sommes. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. »

Le but de Di María marquait son deuxième but consécutif dans un match international, marquant également contre le Costa Rica le 26 mars. Avec le 31e but de sa carrière argentine, le milieu de terrain de 36 ans est à égalité avec Gonzalo Higuain pour le cinquième plus grand nombre de buts de la compétition. l’histoire du pays et se situe à seulement quatre buts de Diego Maradona au 4e rang du classement.

Lionel Messi est entré en jeu pendant les 40 dernières minutes contre l’Équateur, remplaçant Ángel Di María qui a inscrit le but vainqueur de l’Argentine en première mi-temps. EPA/TRENT SPRAGUE

L’équipe de Scaloni clôturera vendredi sa liste pré-Copa América à Washington DC avec un match de préparation contre le Guatemala avant d’ouvrir sa phase de groupes du tournoi contre le Canada le 20 juin.

« Nous devons nous réunir, concourir, ajouter des minutes et ressentir à nouveau cette sensation de revêtir ce maillot. C’est ce que nous recherchons avant une Copa América qui sera très difficile », a ajouté Scaloni.

L’Équateur disputera deux matches amicaux, contre Bolivie mercredi et le Honduras le 16 juin, avant ses débuts en Copa America contre le Venezuela le 22 juin.

Lizzy Becherano d’ESPN et Associated Press ont contribué à ce rapport.