Di Maria décide de l’avenir de l’Argentine avant la Copa America 2024

Les passionnés argentins ont reçu des nouvelles mitigées concernant Angel Di Maria, une figure bien-aimée de leur communauté de football.

À 35 ans, Di Maria a été une présence essentielle pour l’Albiceleste. Il a enfilé le maillot pour la première fois en 2007. Depuis, il a remporté plus de 134 sélections et a marqué 29 buts. Il a laissé une marque indélébile dans l’histoire du football national.

Di Maria a apporté une contribution significative aux triomphes de l’Albiceleste lors de la Copa America 2021 et de la Coupe du monde 2022. Il a marqué le seul but de la finale de la Copa America 2021. Puis, lors de la finale de la Coupe du monde 2022, Di Maria a marqué le deuxième but des futurs champions.

Di Maria annonce sa retraite pour l’Argentine

Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Le joueur de 35 ans a annoncé sa retraite internationale après la Copa America l’année prochaine.

Di Maria a déclaré à la radio argentine Urbana Play 104.3 : « Je quitterai l’équipe nationale argentine après la Copa America – c’est fini pour moi. J’ai serré Messi dans mes bras au PSG et je lui ai dit : la seule chose pour laquelle je suis reconnaissant, c’est d’avoir pu jouer avec toi dans un club, de pouvoir te voir tous les jours. « Je suis venu à Benfica pour conserver mes options de pouvoir continuer en équipe nationale.

Di Maria a déclaré que jouer pour Benfica lui avait permis de maintenir une compétition de haut niveau pour l’Argentine.

« Je savais que je devais jouer dans une bonne équipe pour être à un bon niveau. Je veux jouer la prochaine Copa America et je fais tout mon possible pour être le meilleur dans mon club et à chaque fois que je joue pour l’Argentine.

Quels seront ses derniers matchs avec l’équipe nationale ?

Alors que l’Argentine se prépare pour ses prochains duels de qualification pour la Coupe du monde 2026, les fans savoureront sans aucun doute chaque instant où Angel Di Maria ornera le terrain. En supposant que ses projets ne soient pas modifiés, les dernières apparitions d’Angel Di Maria sous les couleurs de l’Albiceleste auront lieu aux États-Unis lors de la Copa America 2024 organisée sur le sol américain.

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil