Di Lorenzo devient le 1er joueur de Naples à soulever le trophée de Serie A en 33 ans

MILAN (AP) – Alors que Giovanni Di Lorenzo est devenu le premier joueur de Naples à soulever le trophée de Serie A vers le ciel depuis Diego Maradona, le stade nommé d’après le grand argentin a explosé dans une mer de joie.

Napoli avait décroché son premier titre de Serie A en 33 ans avec cinq tours à perdre mais a dû attendre le dernier jour de la saison pour recevoir le trophée, devant ses propres fans au Stadio Diego Armando Maradona.

Les joueurs ont dansé joyeusement en soulevant chacun leur tour le scudetto, tandis que la chanson « We Are The Champions » était jouée.

Napoli a signé une saison époustouflante avec une victoire 2-0 sur la Sampdoria déjà reléguée, dans un match où l’action sur le terrain importait peu.

Dimanche a vu une autre série de festivités à Naples, une ville qui n’a pas vraiment cessé de célébrer depuis avant même que Naples ne décroche le titre.

Et, comme la plupart du mois dernier, les rues étaient remplies de joyeux fans de Naples, scandant et agitant des drapeaux, et l’air était teinté de bleu – les couleurs de l’équipe – à cause des fusées éclairantes.

Il y avait aussi une atmosphère incroyable à l’intérieur du stade, avec les fans qui chantaient sans cesse – principalement sur le fait d’être champions d’Italie.

Luciano Spalletti, qui a annoncé en début de semaine qu’il quittait l’équipe, s’est vu remettre le trophée de l’entraîneur de l’année avant le coup d’envoi, tandis que l’ailier Khvicha Kvaratskhelia a reçu son titre de joueur de la saison.

Kim Min-jae et Victor Osimhen ont également reçu les trophées du meilleur défenseur et de l’attaquant, respectivement.

Les joueurs sont également sortis avec leurs enfants. Le fils d’Osimhen portait une copie plus petite du masque facial que son père porte pendant les matchs.

Osimhen a mis Napoli sur le chemin de la victoire contre la Sampdoria avec un penalty. C’était son 26e but en championnat et l’international nigérian a été le premier joueur africain à être couronné meilleur buteur de Serie A.

Giovanni Simeone a doublé l’avance de Napoli avec une frappe époustouflante et a célébré en brandissant un maillot avec le n ° 10 dessus que Maradona portait lors d’un match réel.

Ce fut également un match émouvant pour l’attaquant vétéran de la Sampdoria Fabio Quagliarella, qui a mis fin à sa carrière en Serie A dans le club de sa ville natale.

Quagliarella a pleuré pendant la majeure partie de l’échauffement mais a réussi à retenir ses larmes lorsqu’il a été remplacé par une ovation debout tard. Le joueur de 40 ans a embrassé tout le monde en partant, y compris ceux sur le banc des deux équipes.

Il restait cinq matches à jouer dimanche, Hellas Verona et Spezia se battant pour éviter la relégation lors de leur visite à l’AC Milan et à la Roma, respectivement.

Milan fera ses adieux à l’attaquant vétéran Zlatan Ibrahimović.

Daniella Matar, L’Associated Press