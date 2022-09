Dhvaj Haria, S. Shrikrishna entrent dans le tour à élimination directe

Les joueurs indiens Dhvaj Haria et S. Shrikrishna se sont qualifiés dans leurs groupes respectifs pour la phase à élimination directe du championnat asiatique de snooker 6-Red 2022 à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Dhvaj a commencé sa campagne en perdant contre le champion du monde de snooker Ahsan Ramzan du Pakistan 1-4, mais après cela, il a battu Khalid Kamali des Émirats arabes unis (4-2) et Hng Yuan Yew du pays hôte la Malaisie (4-1) pour entrer dans le 16e de finale.

Pendant ce temps, S. Shrikrishna dans le groupe A avait remporté son premier match 4-2 contre Lee Tsz Ho de Hong Kong mais avait perdu le deuxième match 1-4 contre le champion en titre Amir Sarkhosh d’Iran.

Plus tard dans les deux matchs suivants, il n’a pas donné beaucoup d’occasions à ses adversaires et a scellé les deux matchs 4-0 contre Zulfadhli Zuhairi de Malaisie et Abdulaziz Albishi d’Arabie saoudite.

Les matchs des huitièmes de finale débuteront demain à 10h00 où Dhvaj Haria affrontera Habib Sabah de Bahreïn et S. Shrikrishna rencontrera Poramin Danjirakul de Thaïlande.

