Dhurandhar de Ranveer Singh-Aditya Dhar obtient l’actrice de Ponniyin Selvan Sara Arjun comme rôle principal féminin ? Voici ce que nous savons : Bollywood News

Le prochain titre provisoire du réalisateur Aditya Dhar Dhurandhardont le tournage a commencé en juillet de cette année, compte un ensemble stellaire composé de Ranveer Singh, Sanjay Dutt, R. Madhavan, Arjun Rampal et Akshaye Khanna. Désormais, le buzz entoure l’ajout d’un autre nom passionnant : Sara Arjun.

Dhurandhar de Ranveer Singh-Aditya Dhar obtient l’actrice de Ponniyin Selvan Sara Arjun comme rôle principal féminin ? Voici ce que nous savons

Selon un rapport de Peeping Moon, Sara Arjun a été choisie pour jouer le rôle principal romantique face à Singh. Bien que les détails concernant le personnage restent secrets, cela signifie une avancée significative dans sa carrière. Passée des rôles d’enfants à des personnages adultes, ce film lui offre l’opportunité de s’imposer comme une héroïne de premier plan dans l’industrie.

Tout au long de son enfance, elle a honoré le grand écran dans des films marquants du cinéma hindi et telugu. Le public peut la reconnaître grâce à Vikram Deiva Thirumagalcelui de Salman Khan Jai Hoou Taapsee Pannu’s Saand Ki Aankh. Plus récemment, elle a incarné la version plus jeune du personnage d’Aishwarya Rai Bachchan dans l’épopée historique de Mani Ratnam. Ponniyin Selvan.

Si le casting de Sara constitue sans aucun doute une évolution positive, il a également suscité des discussions. La différence d’âge notable entre elle et Singh – elle a 20 ans, alors qu’il aura 40 ans l’année prochaine – a suscité des inquiétudes chez certains. Cependant, les détails spécifiques du film et la nature de leur dynamique à l’écran restent secrets.

Comme indiqué précédemment, le cœur du film tourne autour d’une mission à enjeux élevés. Singh dépeint un officier du renseignement entreprenant une opération cruciale au Pakistan. Les acteurs Khanna, Madhavan et Rampal incarnent également des membres des agences de renseignement indiennes. En revanche, Sanjay Dutt assumerait le rôle de l’antagoniste.

Le reportage révèle que le tournage a débuté en Thaïlande en juillet et devrait se poursuivre à Mumbai et aux Émirats arabes unis. L’équipe de production vise à terminer le tournage d’ici janvier 2025, ouvrant la voie à une sortie prévue pour le second semestre. Le film est produit par Aditya Dhar et Lokesh Dhar sous leur bannière B62 Studios, en partenariat avec Jio Studios.

