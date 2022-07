Dhruv Vikram, le fils de l’acteur de Ponniyin Selvan, Chiyaan Vikram, réagit à l’annonce de la crise cardiaque de l’acteur ; dit ‘Peint d’entendre…’

Ponniyin Selvan : L’acteur I Vikram a été hospitalisé à Chennai vendredi. Récemment, le fils de Vikram, Dhruv, a réagi à ses rapports d’hospitalisation indiquant que l’acteur avait subi une crise cardiaque. Il a déclaré que son père se plaignait d’un “léger malaise thoracique” et qu’il sortirait probablement de l’hôpital dans la journée. Dhruv, qui est également acteur, a critiqué les “fausses rumeurs” sur les nouvelles de la crise cardiaque de son père.

Vendredi, Dhruv s’est rendu sur les histoires d’Instagram et a abordé les faux rapports. Dans sa déclaration, Dhruv a déclaré que son père suivait un traitement et que sa santé devrait être bonne. Il a également partagé comment les rumeurs sur la santé de Vikram affectaient la famille. “Chers fans et sympathisants, Appa (père) a eu un léger malaise à la poitrine et est traité pour la même chose. Il n’a pas eu de crise cardiaque comme les rapports le prétendent à tort. Nous sommes peinés d’entendre des rumeurs à cet effet”, a écrit Dhruv.

Jetez-y un œil –

De plus, Dhruv a également demandé aux gens de donner un peu d’intimité à sa famille à cette époque curicuelle. “Cela étant dit, nous vous demandons de donner à notre famille l’intimité dont nous avons besoin en ce moment. Notre Chiyaan va bien maintenant. Il est susceptible de sortir de l’hôpital dans un jour. Nous espérons que cette déclaration apporte de la clarté et de la confiance que le faux les rumeurs seront dissipées.”

L’acteur était censé assister au lancement du teaser de son prochain film tamoul Ponniyin Selvan: I à Chennai, lorsqu’il a été hospitalisé. Ponniyin Selvan est réalisé par Mani Ratnam et le film sortira en salles le 30 septembre. Le film met en vedette Aishwarya Rai, Jayam Ravi et Trisha.