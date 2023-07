Dhruv Rathee sur Bigg Boss OTT 2 : Voici quand il a eu des ennuis pour avoir attaqué Kangana Ranaut

Bigg Boss OTT bat son plein avec succès et dans une tournure surprenante des événements, l’émission a accueilli deux entrées joker, Youtube Elvish Yadav et l’acteur Aashika Bhatia. Suite à cela, selon les derniers rapports, un autre Youtuber Dhruv Rathee est prêt à participer à l’émission de Salman Khan en tant que candidat joker. Dhruv est un nom bien connu sur les réseaux sociaux avec 11 millions d’abonnés sur Youtube. Pour les non-initiés, il avait suscité des controverses il y a trois ans lorsque le bureau de Kangana Ranaut avait été démoli par BMC. Voyons pourquoi il est devenu la cible de l’actrice de Manikarnika.

Remontant à la scène du verrouillage de 2020, lors de l’affaire de la mort de Sushant Singh Rajput, l’un des événements qui a dominé l’actualité du divertissement a été la décision de la Brihanmumbai Municipal Corporation de démolir le bureau de Kangana Ranaut à Mumbai. C’est alors que la vidéo de Youtuber Dhruv Rathee accusant l’actrice de ne pas être sincère à propos de la décision est devenue virale. Cela a attiré son attention et le journaliste-cinéaste Eray Cather a affirmé qu’il avait reçu une somme énorme pour ternir l’image de Kangana et du célèbre présentateur de nouvelles Arnab Goswami.

Eray a allégué qu’un YouTuber avec 4 millions d’abonnés avait été payé Rs 65 lakh pour faire des vidéos exposant l’implication de la famille de SSR dans sa mort et plus tôt, il avait été embauché pour cibler Kangana et Arnab. Bien que le journaliste n’ait mentionné aucun nom, Dhruv Rathee a fourni une explication. Le Youtuber a affirmé qu’il n’avait pas été payé pour faire des vidéos de Kangana Ranaut et qu’il ne prévoyait aucune vidéo contre la SSR. À cela, Cather a répondu en déclarant qu’il n’a mentionné aucun nom, mais s’il pense que c’est à propos de lui, alors le bienvenu, et en parlant d’allégations, il y a répondu lui-même.

Lol, est-ce que cette fausse nouvelle à la con me concerne ? Tout d’abord, personne ne m’a payé d’argent pour faire la vidéo de Kangana. Deuxièmement, je ne prévois pas de faire de vidéo sur la SSR. Et troisièmement, j’aimerais vraiment que mes frais de parrainage soient de 30 Lakh par vidéo, à quel point serais-je riche ? https://t.co/HAI5vZi2Qu Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) 31 octobre 2020

Voici quand Kangana Ranaut elle-même est venue sur les lieux en saluant Eray Cather. Dans sa réponse aux plaisanteries, elle a retweeté le tweet de Cather en écrivant que cette personne reçoit sans aucun doute de l’argent pour créer de fausses vidéos. L’actrice a également allégué qu’elle pouvait le faire mettre derrière les barreaux pour avoir menti au sujet de l’avis de BMC. Elle se demande pourquoi quelqu’un mentirait-il sur des questions juridiques s’il n’est pas payé une somme énorme ou s’il n’a pas le soutien du gouvernement.

Ha ha bien joué @ErayCr bien sûr, ce crétin reçoit de l’argent pour faire de fausses vidéos, je peux le mettre derrière les barreaux pour avoir menti à propos de l’avis de BMC pour ma maison dans sa vidéo pour laquelle il a été payé 60 lakhs, pourquoi quelqu’un mentira-t-il ouvertement sur des questions juridiques à moins qu’il ne reçoive le soutien ou l’argent du gouvernement . https://t.co/lJjKMkHiJw Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 1 novembre 2020

Eh bien, Dhruv Rathee avait eu de gros problèmes à l’époque. Il est maintenant un YouTuber populaire avec 11 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube où ses vidéos reçoivent plus de 1,5 milliard de vues. En parlant de son autre compte de médias sociaux, il compte 1,6 million d’abonnés sur Twitter et 1,7 million d’abonnés sur Instagram.