Dhruv Kapila et MR Arjun atteignent les quarts de finale

La paire de doubles masculins indiens de Dhruv Kapila et MR Arjun est passée aux quarts de finale avec une victoire par derrière sur Terry Hee et Loh Kean Hean aux Championnats du monde ici jeudi.

Le duo indien non classé a dû travailler dur pendant 58 minutes pour remporter son huitième de finale contre les Singapouriens 18-21 21-15 21-16.

Arjun et Kapila croiseront le fer avec la troisième paire indonésienne de Mohammad Ahsan et Hendra Setiawan lors des huit dernières étapes.

Les deux ont connu une bonne course dans le tournoi. Ils avaient devancé les huitièmes têtes de série et les médaillés de bronze de la dernière édition Kim Astrup et Anders Skaarup Rasmussen du Danemark 21-17 21-16 lors de leur match du deuxième tour.

Plus tard dans la journée, Saina Nehwal et le duo de double masculin de Satwiksairaj Rankeyreddy et Chirag Shetty joueront leurs pré-quarts de finale, tandis que Lakshya Sen et HS Prannoy s’affronteront dans un affrontement des 16 derniers 16 indiens.

