Dhootha : Naga Chaitanya fait tout son possible pour sa co-vedette Prachi Desai ; son acte gentil vous fera l’aimer encore plus

Les débuts de la longue série Web spéculée de Naga Chaitanya sont enfin arrivés. Plus tôt, Amazon Prime nous en avait donné un aperçu. Titré Dhootha, qui se traduit par The Messenger en anglais, la série Web est présentée comme une entreprise surnaturelle extrêmement sombre, effrayante et surnaturelle. Oui, Naga Chaitanya fera son OTT débuts dans le horreur genre et il est dirigé par Prix ​​national gagnant Vikram K. Kumar. Quoi de plus, Chaï est entouré d’un brillant ensemble composé de Parvathy Thiruvothu et Prachi Desaï à Priya Bhavani Shankar et plus.

Prachi Desai fait l’éloge de Naga Chaitanya, co-vedette de Dhootha

Je pensais que ça allait arriver sur OTT, Prachi Desai la fera aussi télougou-débuts linguistiques avec Dhootha, mais ce n’est pas une langue qu’elle connaît et il lui a fallu plus de temps pour comprendre ses répliques et ses scènes. Ainsi, Prachi révèle que Naga Chaitanya s’est mis en quatre pour la mettre à l’aise avec la barrière de la langue, récitant toutes ses lignes en anglais, juste pour qu’elle puisse mieux comprendre la scène avant de donner sa vraie vision en télougou. Elle a ajouté que ces petites choses reflétaient comment il est dans la vie réelle, comment il valorise son travail et à quel point il soutient les autres.

Le créateur Vikram K. Kumar parle de Dhootha

S’ouvrant sur Dhootha, le créateur Vikram K Kumar a déclaré qu’il avait rendu Naga Chaitanya complètement conscient du genre de monde sombre, effrayant et surnaturel dans lequel il entrerait avec la série, et malgré quelques inhibitions au départ, l’acteur a finalement été convaincu, puis s’est rendu entier et unique au projet. Soulignant à quel point la série Web est effrayante et effrayante, Vikram a ajouté qu’il avait toujours eu l’intention de le faire de cette façon et a estimé que Chay conviendrait parfaitement puisqu’il n’avait jamais tenté quelque chose comme ça auparavant.

Parcelle de Dhootha

En ce qui concerne l’intrigue, il semble que Dhootha tourne autour de plusieurs morts et disparitions mystérieuses, ainsi que d’événements bizarres, qui mènent tous à un lieu commun, où Naga Chaitanya se retrouve inévitablement au centre. Selon les showrunners, l’élément pluie joue également un rôle important dans la série. La date de sortie de Dhootha n’a pas encore été divulguée, mais elle devrait certainement tomber sur Amazon Prime cette année même. Voyons quel impact a Naga Chaitanya avec ses débuts en OTT ?