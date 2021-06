L’ancien skipper de l’équipe indienne de cricket Mahendra Singh Dhoni a un nouveau concurrent pour « tester sa forme physique » avant la saison suspendue de la Premier League indienne (IPL), qui reprendra la troisième semaine de septembre. L’épouse de Dhoni, Sakshi, a publié une vidéo du skipper des Chennai Super Kings (CSK) en course avec un poney Shetland dans sa ferme Ranchi. Dans la courte vidéo, on peut voir Dhoni pousser d’abord le cheval pour qu’il galope plus vite, mais une fois que le poney blanc accélère, l’ancien skipper indien est vu à la traîne de quelques mètres.

« Plus fort plus vite ! #playtime #shetlandpony #racing », c’est ainsi que Sakshi a sous-titré le message.

Réagissant au message, le coéquipier de Dhoni au CSK, Suresh Raina – qui a pris sa retraite l’année dernière du cricket international avec son skipper au CSK – a posté un emoji de feu.

Et les fans de Mahi étaient ravis de voir leur joueur de cricket vedette en action.

« Le mahi est ou ouest est le meilleur », a écrit un utilisateur.

« Deux gars les plus rapides. »

« Cheval avec lion. »

« Mahi plus rapide que Flash! »

Dhoni a également un étalon noir dans sa ferme de sept acres à la périphérie de Ranchi.

Sakshi avait posté une vidéo du cheval sur son compte Instagram en mai et l’avait sous-titrée : « Bienvenue à la maison Chetak ! Un vrai gentleman ! Heureusement accepté dans notre pack ! »

Dhoni a déjà un Malinois belge, un husky blanc et un berger allemand.

Dhoni est le deuxième joueur de cricket après son coéquipier du CSK Ravindra Jadeja à garder les chevaux comme animal de compagnie.

Peu de temps après être rentré de Delhi, le polyvalent Jadeja avait lui aussi posté des photos de ses trois chevaux sur Twitter, sous-titrant « Retour à l’endroit où je me sens en sécurité ».

(Avec entrées IANS)

