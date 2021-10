Dhoni lance CSK à IPL Playoffs avec un Vintage Six et les fans sont sur Nostalgia Ride

« Dhoni termine en beauté… » Le capitaine des Chennai Super Kings, Mahendra Singh Dhoni, a remonté le temps avec un record de six sur la prestation de Siddarth Kaul pour vaincre Sunrisers Hyderabad jeudi soir, propulsant ainsi Men in Yellow pour devenir la première franchise à entrer dans l’IPL 2021 éliminatoires. Dans le match, Dhoni a remporté le tirage au sort et a choisi d’aligner le premier, et cela s’est avéré être la bonne décision alors que les frappeurs de SRH ont eu du mal tout au long des manches. Poursuivant 135, Dhoni a lancé Kaul pour un six dans les tribunes du milieu du guichet, aidant le CSK franchir la ligne d’arrivée avec 6 guichets et 2 livraisons à revendre.

Le sujet de discussion sur Internet était (évidemment) le millésime six de Dhoni, quelque chose qui a rappelé aux fans cette nuit glorieuse où l’Inde a battu le Sri Lanka dans une finale mordante avec Dhoni « finissant avec style » avec un six à Nuwan Kulasekara pour ramener à la maison la coupe du monde tant convoitée après 28 ans depuis les exploits de Kapil Dev en 1983.

Il y avait beaucoup de nostalgie.

Et il y avait aussi des mèmes.

« Vous ne gagnerez pas toujours les matchs et beaucoup de choses n’ont pas fonctionné la dernière fois, et il est important de ne pas trouver d’excuses et nous l’avons fait cette année », a déclaré le capitaine vainqueur de la soirée après le match.

« Les garçons ont bien fait pour maintenir l’élan, et ils ont pris la responsabilité de garder tous les départements du jeu en équilibre afin que les joueurs et le personnel de soutien en obtiennent le crédit », a ajouté MS Dhoni.

MS Dhoni a également remercié les fidèles du CSK après le match et a déclaré: « Il n’y a pas grand-chose à dire sur les fans, qui nous ont soutenus contre vents et marées et je suis heureux que nous ayons rendu leur foi. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.