Dhoni a fait une apparition sur Instagram Live de Rishabh Pant et les fans de Thala se sont réjouis avec les mèmes

C’était une journée habituelle sur Internet lorsque Rishabh Pant, gardien de guichet indien, a décidé de faire un live sur Instagram mardi et a réussi à faire sourire de nombreux fans de cricket. Pourquoi? Parce que le vétéran Mahendra Singh Dhoni a fait une brève apparition sur le live Insta de Pant où Rohit Sharma et Suryakumar Yadav étaient également présents. En voyant Dhoni, une personne ridiculement privée malgré sa popularité, a souri et a salué ses anciens coéquipiers – dont une vidéo est devenue incroyablement virale sur le site de microblogging Twitter.

Tout a commencé lorsque Pant a appelé Dhoni et que la demande en direct d’Insta a été acceptée par la femme de Dhoni, Sakshi.

Une fois que Sakshi a tourné le téléphone vers Dhoni, il a salué ses anciens coéquipiers avant d’éteindre rapidement la session.

“Bhaiya ko rakho thodi der live par (Gardez-le en ligne pendant un certain temps)”, a déclaré Pant alors même que Rohit et Suryakumar commençaient à rire en se souvenant à quel point Dhoni évite les projecteurs.

L’échange a été partagé sur tous les réseaux sociaux et le camée de Dhoni a été transformé en mèmes.

Lorsque vous organisez une fête à l’auberge et que des seniors se joignent à une chevillepic.twitter.com/UZDIR4tGGQ – Sagar (@sagarcasm) 26 juillet 2022

Nous après 3 secondes d’aperçu de MS Dhoni ❤ pic.twitter.com/ZHjzO8Z2Q3 — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) 26 juillet 2022

MS Dhoni, Rohit Sharma, Rishabh Pant et Suryakumar Yadav – quelle image de jeu de puissance. pic.twitter.com/CNMkoHxueR — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 26 juillet 2022

La seule façon de voir Dhoni sur les réseaux sociaux est de le bluffer. 😭❤️ pic.twitter.com/ppXXV9sicX —Manya (@CSKian716) 26 juillet 2022

Main pal do pal ka s̶h̶a̶a̶y̶a̶r̶ streamer hun pic.twitter.com/El2kltiW98 – Sagar (@sagarcasm) 27 juillet 2022

La dernière fois que Dhoni a eu une tendance sur les réseaux sociaux en raison d’Instagram, c’était son poste de retraite. 🌚 – Point stupide (@FarziCricketer) 26 juillet 2022

Juste un Hii de MS dhoni suffit à casser Internet. pic.twitter.com/5TSaU2ZgqX — MAHIYANK™ (@Mahiyank_78) 26 juillet 2022

Dhoni apparaît sur Instagram, les tendances sur Twitter, tout en ayant 0 présence sur l’une ou l’autre plateforme. Thala 😎 > — Sonali (@samtanisonali1) 26 juillet 2022

Pendant ce temps, l’équipe indienne de cricket est actuellement impliquée dans une série de trois matchs ODI contre les Antilles qu’elle mène 2-0. Le troisième et dernier ODI se jouera à Port of Spain mercredi avec l’équipe dirigée par Shikhar Dhawan qui vise un balayage net.

