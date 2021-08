DHL Express achète des avions électriques Eviation pour la livraison de colis aux États-Unis

DHL Express a annoncé Mardi, il achète 12 avions cargo électriques à la startup Eviation pour une utilisation dans la livraison de colis aux États-Unis dans le cadre d’un plan de réduction des émissions de carbone.

« Nous allons les répartir entre la côte ouest et la côte est. Ces avions électriques Eviation remplaceront certains de nos petits avions de ravitaillement actuels que nous avons sur ces marchés », a déclaré Mike Parra, PDG de DHL Express Americas. CNBC. « Cela correspond à notre engagement en faveur du développement durable et à l’esprit de la direction vers un zéro émission nette d’ici 2050. »

Eviation est une startup axé sur les avions électriques à voilure fixe pour le fret et les passagers. La société basée dans l’État de Washington construit actuellement l’Alice, un avion capable de transporter jusqu’à 2 500 livres à une vitesse maximale de 250 milles à l’heure. Il peut parcourir jusqu’à 500 miles avec une seule charge. Le temps de charge prend environ 30 minutes, à peu près le même temps qu’il faut pour mettre du gaz dans un avion traditionnel de taille similaire, selon DHL Express, une division du groupe allemand Deutsche Post DHL.

« DHL représente un client très proche du client idéal pour nous », a déclaré le fondateur et PDG d’Eviation, Omer Bar-Yohay. « Ils ont la bonne empreinte dans le sens où ils utilisent des avions de taille similaire pour déplacer des colis aujourd’hui. Cela va de pair avec ce que nous faisons chez Eviation. Nous construisons Alice pour s’adapter aux modèles commerciaux existants, pour s’adapter aux aéroports existants, et de vraiment travailler au sein du réseau de l’opérateur. »

Les activités de DHL aux États-Unis se concentrent principalement sur l’importation de marchandises achetées auprès d’entreprises à l’étranger et sur la livraison aux entreprises et aux consommateurs en Amérique. Les avions Alice transporteront des colis des principaux hubs vers des marchés plus petits à portée, souvent appelés mile intermédiaire. DHL Express et Eviation s’attendent à ce que les avions soient utilisés pour la livraison de colis d’ici 2024.

En avril, UPS a annoncé l’achat d’avions verticaux électriques, également appelés EVA ou eVTOL, pour la livraison de colis depuis le Vermont. Technologies bêta.

DHL Express a déclaré avoir envisagé les EVA et d’autres avions, mais a décidé que l’Alice était mieux adapté à son réseau américain. Bar-Yohay a déclaré que l’Alice a été conçue pour effectuer une transition presque transparente vers l’électricité pour les opérateurs de colis et de fret.

« Nous construisons des voilures fixes parce que nous pouvons transporter plus, nous pouvons voler plus loin et plus vite et cela s’intègre dans un environnement réglementaire existant. Nous n’avons besoin d’aucune modification des règles pour que cela se produise. Nous avons juste besoin de le construire. » dit Bar-Yohay. « Je pense que c’est un véritable facteur de différenciation entre la construction d’un avion de grande taille à voilure fixe comme celui-ci et les autres véhicules disponibles aujourd’hui. »

L’électrification est une tendance croissante tant pour les véhicules de tourisme que pour les véhicules utilitaires. L’analyste de Wedbush Dan Ives prévisions il atteindra un marché de 5 000 milliards de dollars d’ici 2030.

FedEx a déclaré qu’il dépenserait 2 milliards de dollars pour rendre sa flotte 100% électrique et atteindre des opérations neutres en carbone d’ici 2040. Amazon teste actuellement des véhicules de livraison électriques sur le terrain de la startup Rivian. Il prévoit d’acheter plus de 100 000 camionnettes électriques pour la livraison de colis dans le cadre d’une campagne visant à faire fonctionner l’ensemble de sa flotte de livraison aux énergies renouvelables.