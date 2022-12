DHL achète les fourgons utilitaires électriques de Ford et présente la stratégie EV de Club Holding

Le géant de la livraison DHL et Club holding Ford Motor (F) ont conclu un accord sur les fourgonnettes électriques et les logiciels qui renforcent la stratégie EV à plusieurs volets du constructeur automobile, une approche qui est au cœur de la raison pour laquelle nous possédons le stock. La nouvelle DHL va acquérir 2 000 fourgons utilitaires Ford E-Transit d’ici la fin de 2023, ont annoncé les entreprises lundi. L’accord comprend également l’accès au logiciel de gestion de flotte et aux programmes de recharge de Ford Pro. Ford Pro est la division des véhicules utilitaires de l’entreprise. DHL, propriété de la Deutsche Post allemande, a déclaré avoir déjà reçu certains des fourgons E-Transit, en les ajoutant à sa flotte mondiale d’environ 27 000 fourgons électriques. Ford et DHL ont indiqué qu’il y avait plus de collaboration entre les entreprises à l’horizon. Leur accord permet un potentiel “co-développement de futurs produits ainsi que de nouvelles solutions numériques et de recharge”, selon un communiqué de presse. Ford fournira également à DHL des versions d’essai des futurs véhicules et des services de gestion de flotte. Nous pensons qu’il s’agit d’un accord notable – pas nécessairement en raison du nombre total de fourgonnettes E-Transit que DHL ajoutera à sa flotte au cours de la prochaine année, mais parce qu’il s’aligne sur l’approche plus large des véhicules électriques de Ford. La confiance dans le plan EV de Ford à long terme sous-tend la thèse d’investissement du Club dans l’entreprise. Lorsque le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré à CNBC l’année dernière que le constructeur automobile ne “céderait l’avenir à personne” sur les véhicules électriques, il a parlé d’une stratégie qui met l’accent sur les marchés où il est déjà un leader des véhicules à moteur à combustion interne. Les véhicules utilitaires comme le fourgon Transit sont l’un de ces marchés forts de Ford, et les livraisons de la version tout électrique ont commencé au début de 2022. Ford a vendu environ 5 800 fourgons E-Transit jusqu’en novembre , et le véhicule est devenu le véhicule utilitaire le plus vendu. en Amérique du Nord, selon l’entreprise. Le E-Transit a également fait ses preuves en Europe, a déclaré Ford dans un communiqué annonçant l’accord avec DHL. Depuis juin, l’E-Transit est le produit le plus vendu de son segment en Europe. Le club prend tout cela ensemble, et les nouvelles DHL-Ford de lundi sont un signe de nouvel élan pour un véhicule clé de la gamme EV en plein essor de Blue Oval. Le fait que l’accord s’étend au logiciel de gestion de flotte et aux programmes de recharge de Ford Pro mérite également d’être souligné. En plus de vendre les véhicules électriques eux-mêmes, Ford Pro propose des services d’abonnement destinés aux clients commerciaux qui fournissent une source de revenus supplémentaire. L’un d’eux s’appelle Telematics, le nom officiel du logiciel de gestion de flotte que DHL utilisera dans le cadre de l’accord de lundi. Un autre est connu sous le nom de Ford Pro Charging, qui a été lancé en Europe en avril et comprend un composant de conseil, ainsi que des installations de charge et un logiciel d’aide à la facturation. N’oubliez pas que les investisseurs sont généralement prêts à payer une prime pour la prévisibilité associée aux revenus d’abonnement. De plus, les logiciels ont tendance à avoir des marges plus élevées que le matériel, qui, dans le cas d’un constructeur automobile, sont les voitures, les camions et les camionnettes. Étant donné que l'activité traditionnelle de construction et de vente de véhicules de Ford est cyclique et a des marges plus faibles, les services logiciels connectés sont un endroit attrayant pour se développer. Vue d'ensemble, les actions Ford ont connu des difficultés cette année – en baisse d'environ 35% par an en 2022 – et elles pourraient continuer à faire face à des pressions à court terme. Mais pour les nouveaux membres du Club avec un horizon temporel plus long, nous pensons qu'ils semblent attrayants à un peu moins de 8 fois les bénéfices futurs . Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

